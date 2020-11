Rezvani Hercules is excentrieke en bizarre 6x6 - Autoblog.nl

Kijk, auto’s als de Rezvani Hercules zijn de leukere projecten. Met 1.300 pk én zeswielaandrijving

De Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 heeft een diepe indruk achter gelaten. Want sinds die auto zien we ineens dat andere tuners en kleine bedrijven het ook proberen. In sommige gevallen is het resultaat heel aardig, op andere momenten is het erg vergezocht. Ook is de kwaliteit, toewijding en uitvoering vaak net even wat anders dan bij de heren uit Affalterbach.

Rezvani Hercules 6×6

Maar nu hebben we de Rezvani Hercules 6×6. Een bizar apparaat, dat is de meest treffende omschrijving. We kennen Rezvani Motors van diverse extreme projecten als de Beast (sportwagen) en de Tank (een extreme SUV). Deze 6×6 is een variant op de Tank.

Motoren



De basis van de Rezavani Tank is de Jeep Wrangler. Althans, heel erg ver weg schijnt dat het geval te zijn. De FCA-roots komen ook naar boven bij het uitzoeken van de motor. Er zijn namelijk een groot aantal aggregaten leverbaar voor de Rezvani Hercules. Het begint bij een bescheiden Pentastar V6 benzinemotor met 280 pk. Een 3.0 zescilinder diesel met vooral heel erg veel koppel is ook een mogelijkheid.

1.300 pk!

Maar kom op, omdat je ‘m als bedrijfswagen in de boeken gaat zetten, wil niet zeggen dat je de meest verstandige versie moet nemen. Gelukkig kun je ook kiezen uit diverse achtcilinders. De sterkste uitvoering heeft een opgevoerde Demon-V8. Het blok heeft een groter slagvolume (7 liter!) en een enorme supercharger. Het resultaat is dan 1.300 pk. Er zijn maar weinig auto’s waarbij het motorengamma met 1.000 pk uit elkaar ligt.

Zeswielaandrijving

Dan de aandrijving. Je kan namelijk zelf kiezen hoeveel aandrijving je wil op jouw Rezvani Hercules. Twee wielen, vier wielen of zes wielen: jij bepaalt. Dat is toch wel een belangrijk verschil. Bij sommige semi-geslaagde 6×6 conversies is er gewoon een extra as met extra wielen aan gehangen zonder dat deze actief meedraait.

Over assen gesproken, het zijn Dana 60-assen die zelfs de zwaarste omstandigheden moeten kunnen overleven. Daarnaast zien we een compleet nieuw ontwikkelde ophanging van Fox.

Interieur Rezvani Hercules

In het interieur zien we de meeste overeenkomsten met de donor-auto, de Jeep Wrangler. Dat is op zich wel jammer, want het Wrangler-interieur is stoer, maar niet erg fraai. Zeker niet voor het geld. Gelukkig wordt met nappaleder en suède bekleding de ambiance verbeterd.

Rezvani Hercules prijs

De Rezvani Hercules 6×6 met 3.6 V6 kost 225.000 dollar. De ‘Military Edition’ kost ineens 325.000 dollar. Als je lekker in de weer gaat met opties en krachtige motoren, gaat het nog harder. Maar dan heb je wel iets unieks.