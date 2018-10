McLaren bevestigt geheimzinnige supercar

Op zich ook wel logisch. Ze bouwen niet heel veel anders.

McLaren is een naam dat meer nog dan Ferrari verweven is met Formule 1. Voor lange tijd is het het meest succesvolle Formule 1 team aller tijden geweest. In de jaren ’80 leken vetkuiven, schoudervullingen en Duran Duran het tijdsbeeld te domineren, maar McLaren kon er ook wat van. In de jaren ’90 kwam het ‘merk’ met hun eerste straatauto, die ze opmerkelijk genoeg de ‘F1’ noemden. Het was juist hun eerste niet F1 auto. Enfin, sinds 2011 timmert McLaren lekker aan de weg. Sterker nog, de straatauto divisie kon niet vroeg genoeg komen, nu ze met een GP2 auto deelnemen aan F1 races.

McLaren heeft een range aan supercars. Van belachelijk snel tot bizar snel. Van al die modellen zijn ook weer specifieke spin-offs (zoals de glorieuze 675LT en Senna) om de verzamelaars bezig te houden. McLaren heeft bevestigd dat er nog een zeldzamere variant bijkomt. De auto krijgt de codenaam BC-03 mee, ‘Bespoke Commission 03’. Naar het schijnt is de BC-03 geïnspireerd op de McLaren Vision GT Concept.

Aan Pistonheads laat McLaren weten ermee bezig te zijn: “De BC-03 is een apart model dat door McLaren Special Operations gecreëerd wordt.” Meer informatie kan en wil McLaren vrijgeven, gezien alles tussen McLaren en de klant confidentieel zijn. Wat verwacht wordt is dat het een lichter model gaat worden dan de al niet te zware McLaren Speedtail en dat het vermogen nóg hoger ligt dan bij de McLaren Senna (die 800 pk heeft). De McLaren Speedtail wordt op 26 oktober gepresenteerd, wanneer de BC-03 komt is vooralsnog onduidelijk. Het is niet de eerste keer dat McLaren een unieke auto bouwt. Zo onthulde de Britse supercar-bouwer in 2012 de knotsgekke McLaren X-1.