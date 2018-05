Fabrikant van supercars boekt productierecord!

Congatulations, chaps!!!

Het is al een jaren een veelgehoorde naam op de circuits: McLaren. Het (super)sportwagenmerk uit Woking is een geduchte concurrent voor de snelste auto’s uit Maranello en Zuffenhausen. Het merk gaat al een tijdje mee, het werd in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren. Het bedrijf wordt in eerste instantie als raceteam opgezet. Het meest bekende raceteam van McLaren is natuurlijk het Formule 1-team, maar McLaren deed ook mee aan het Can-Am kampioenshcap. Bruce McLaren overleed op 32-jarige leeftijd tijdens een race op Goodwood in een McLaren M8D, een beruchte Can Am racer.

Het raceteam bleef gewoon bestaan na zijn dood. Van ’72 tot 77 beleefde McLaren zeer productieve periodes, met andere een wereldtitel met James Hunt. Daarna kwam het klad er een beetje in. Op instigatie van invloedrijke sponsor Philip Morris wordt ene Ron Dennis gedropt bij het team van McLaren. Dat bleek een goede zet, want onder leiding van Ron Dennis behaalde McLaren waanzinnig veel successen.

Vaak geldt in de racerij het adagium win on sunday, sell on monday, maar die vlieger gaat bij McLaren niet op. Ze bouwen geen auto’s voor straatgebruik. Daar komt in 1993 verandering in met de McLaren F1. De auto werd bedacht en ontwikkeld door Gordon Murray en getekend door Peter Stevens. Voor beiden mag de McLaren F1 gerekend worden als hun meestwerk. Qua snelheid rijdt de McLaren F1 alle records aan flarden en pas tot de komst van de Bugatti Veyron was er geen auto die aan de McLaren F1 kon tippen qua pure snelheid. De McLaren F1 werd van 1993 tot 1997 geproduceerd door McLaren Cars.

Na het millennium werkt McLaren Cars samen met Mercedes-Benz aan een supercar. Op zich logisch, want de twee behalen grote sportieve successen. In commercieel opzicht was hun samenwerking, de SLR McLaren best geslaagd. Er worden er meer dan 2.000 stuks van gebouwd en verkocht in 7 jaar tijd. In het begin is de SLR er enkel als Coupé, later volgen er een Roadster, 722, 722 S Roadster en de bijzondere Stirling Moss.

Het verhaal wil dat zowel Mercedes als McLaren niet echt blij met de samenwerking. Naar het schijnt leverde de samenwerking dusdanige frictie op dat mede dankzij koppigheid beide merken besluiten een eigen sportauto te ontwikkelen. Mercedes gaat samen met AMG aan de slag, het resultaat voor hen is de SLS AMG. Een luidruchtig, inefficiënt en opzichtig apparaat en daardoor geweldig. De eerste auto van McLaren Automotive was de MP4-12C. MP4 is een verwijzing naar de Formule 1 race auto’s, die sinds 1981 die typenaam gebruiken.

De MP4-12C komt in 2011 op de markt en is slechts een voorbode van wat McLaren wilde gaan doen. In rap tempo komen er veel, heel veel McLarens voorbij. De MP4 12C wordt al na 3 jaar opgevolgd door de 650S, een auto die inmiddels al is geëvolueerd tot 720S. Deze auto’s vormen de ‘Super Series’. Daaronder zit de ‘Sports Series’ met modellen als de 540C en 570S. Bovenaan staan de ‘Ultimate Series’. Dat zijn de absolute hypercars als de P1 en Senna.

Ik weet niet of u het nog uit elkaar kunt houden, de basis is bij elke McLaren eigenlijk gelijk, een compacte biturbo V8 die in basis thuishoorde in een Nissan. Nu hoor ik u vragen: Heeft dan zin gehad, die tactiek? Nou, ja! Absoluut! We mogen McLaren feliciteren. Ze hebben nu namelijk meer dan 15.000 auto’s geproduceerd. De verkopen gaan dus als een speer, zeker als je er rekening mee houdt dat de laatste 5.000 exemplaren in de afgelopen 18 maanden zijn verkocht. Kortom, de verkopen nemen in rap tempo toe. In 2017 zijn er 3.340 McLarens verkocht.

Het moet eigenlijk 15.002 zijn, want ongetwijfeld word de McLaren M6 GT niet meegerekend. McLaren keek eind jaren ’60 naar de mogelijkheden om te gaan racen met lange afstandsracers. De homologatie-eisen stellen dat er dan ook straatversies van gebouwd moeten worden. Die raceplannen gingen al gauw in de prullenbak, maar het bracht McLaren op het idee om een ultieme sportwagen te bouwen.

Er werden twee M6A racers omgebouwd naar M6-GT specificatie. Eentje daarvan was de daily van Bruce McLaren. Het was zijn auto tot aan zijn dood. Gelukkig leeft de traditie van McLaren voort in de huidige model line up. Want je kan zeggen wat je wil, McLarens zijn ultieme sportwagens. Op naar de volgende 15.0002!