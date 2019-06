Voorlopig geen updates voor Ferrari

Gelukkig is er nog voldoende ruimte voor verbetering bij de coureurs.

Te vroeg pieken. De Scuderia Ferrari deed het in Spanje. Tijdens de tests waren ze verreweg het snelste en meest stabiele team. Een getergde viervoudig wereldkampioen (Vettel) en een veelbelovend talent (LeClerc) in combinatie met een snelle en betrouwbare Ferrari, deden velen geloven dat het wereldkampioenschap 2019 slechts een formaliteit was.

Echter: Vettel was getergd, maar maakte wederom iets te veel foutjes. LeClerc is veelbelovend, maar maakte eveneens te veel foutjes. En dan hebben we het nog niet over de auto, de SF-90. Alleen op Bahrein was deze auto snel, voor de rest valt het nogal tegen. Ondanks een uitstekende tweede plek van Sebastian Vettel, was de snelheid er niet echt tijdens de GP van Monaco.

De rijders zullen hun best moeten doen de komende races, want Ferrari verwacht niet dat de auto binnenkort sneller wordt. De Italiaanse renstal heeft al twee keer upgrades meegebracht, eenmaal in Azerbeidzjan en eenmaal in Spanje. Mattia Binotto heeft aan Autosport laten weten dat het voorlopig door ook even blij blijft.

Binotto ziet dat de auto te kort komt, maar kan daar voorlopig niets aan doen. Volgens Binotto zijn het vooral de banden, die maar erg lastig in hun optimale ‘window’ komen. Het team uit Maranello is bezig om dit probleem aan te pakken, maar dat gaat nog wel even duren. Wel is Binotto iets optimistischer over Canada qua baan, die beter moet aansluiten op de kwaliteiten van de Ferrari SF-90.

Overigens maakt Binotto zich geen zorgen dat ze het Mercedes gaan lastig maken. Ondanks de rechte stukken op Canada waar de Ferrari excelleert, ziet Ferrari Mercedes nog altijd als favoriet voor de eerste en tweede positie. Dat is op zich logisch, want voor de GP van Canada krijgen de Mercedessen van Hamilton en Bottas namelijk wél upgrades.