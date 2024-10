Mercedes gaat de bietenbrug op

De Duitse grootmachten hebben het zwaar. Ook Mercedes gaat inmiddels de bietenbrug op.

Het valt allemaal niet mee dezer dagen voor de grote Duitse drie. Onlangs schreven we al over de moeilijkheden van Audi, BMW en Porsche. Verkopen vallen tegen, EV’s slaan maar niet echt aan en kosten reizen ondertussen de pan uit. Ook al omdat er niet meer lekker voordelig Russisch gas naar Duitsland komt. Mercedes hadden we nog niet echt behandeld of slechts zijdelings. Maar helder is dat Das Haus ook niet immuun is voor de stroggel.

Chief Financial Officer Harald Wilhelm (zou het een Duitser zijn?) luidt de noodklok over de resultaten van Mercedes dit jaar en in Q3 in het bijzonder. Mercedes gaat als je naar de cijfers kijkt in alle opzichten de bietenbrug op. De omzet daalde zeven procent naar 34,5 miljard. De winstmarge op die omzet daalde van 12,4 procent naar nog slechts 4,7 procent.

Mercedes is een groot concern dat ook veel trucks en busjes verkoopt. Maar juist bij de afdeling auto’s is de teruggang het meest uitgesproken. Het bedrijfsresultaat in deze tak van sport daalde met 64,5 procent naar 1,2 miljard Euro. De alom bekende inkomsten voor belasting en afschrijving komt in Q3 uit op nog ‘maar’ 2,52 miljard.

Wilhelm is niet blij. Hij zegt dat de resultaten in Q3 niet voldoen aan de verwachtingen van het concern. Met name in China is de vraag ingestort in Q3, net als die naar BMW’s en Porsche’s. Met name de duurdere Merc’s worden niet meer verkocht in de gehoopte aantallen. Wilhelm wil nu ‘elke steen omdraaien’ om het weer recht te breien. Doet ons denken aan de legendarische Koninklijke Peijnenburg manager die bij oranje alles op alles wilde zetten om vanaf nu elke wedstrijd te winnen.

Komt het nog wel goed met de makers van onze meest geliefde statussymbolen? Of gaan Duitsland en Europa definitief de bietenbrug op? Laat het weten, in de comments!