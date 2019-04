Het geluidsprobleem van de Porsche 718 wordt opgelost

Be careful what you wish for.

De Porsche Boxster en Cayman hebben het onterecht altijd zwaar gehad. Je kent de redenen wel. “Er is maar één reden waarom mensen een een Cayman of Boxster kopen: ze kunnen geen 911 betalen!” Natuurlijk is dat kolder van de bovenste plank. Als je naar een restaurant gaat en soep besteld, wil het niet zeggen dat je geen biefstuk kon betalen. Je wil gewoon soep.

De Boxster en Cayman maken nu onderdeel uit van de 718-range. Sinds die naaminvoering zijn alle modellen voorzien van een viercilinder boxer motor. De gewone 718 en de 718 T hebben een 2.0 viercilinder, de 718 S en 718 GTS hebben een 2.5 liter. Ondanks dat de 718 aanzienlijk sneller is dan voorheen, krijgt de auto kritiek vanwege het geluid dat ‘ie voortbrengt.

In 2022 wordt de nieuwe generatie 718 onthuld. Qua geluidsproductie hoef je je geen zorgen te maken, want ze zullen stiller worden dan voorheen, zo laat Oliver Bluhme weten aan Autocar. In een interview geeft hij aan de volgende Porsche 718 geheel elektrisch zal zijn. Die geruchten gingen al langer, nu wordt ook bekend gemaakt dat er een hybride variant zal komen. Het is echter nog niet duidelijk of het een reguliere hybride of een plugin-hybride zal worden. Wel wordt de elektromotor gekoppeld aan (een doorontwikkeling van) de viercilinder boxermotor.

De reden dat Porsche dit doet is range. Op basis van de technologie die Porsche voorhanden heeft, zal de actieradius niet op het gewenste niveau zijn. Zonder grote veranderingen aan te brengen aan het platform van de nieuwe 718 kan de range maximaal 300 km bedragen. Zoals gezegd komt de nieuwe generatie 718 er in 2022. Voor die tijd wordt het geluidsprobleem van de 718 op een andere manier opgelost met de 718 Boxster Spyder en 718 Cayman GT4, die voor de laatste keer een atmosferische zescilinder boxer motor onder de kap krijgen.

Meer lezen? Deze 7 Boxsters zijn gaver dan een 911.