Mercedes ML ’45 km’ crasht tegen stilstaand huis

Op zich knap, op zo'n recht stukje weg.

We lopen er vaak op te klagen, maar in eigenlijk hebben we het best wel goed geregeld in Nederland. Als de grootste ergernis onder de mensen ‘hondenpoep’ is en we ons druk maken om hypotheekaftrek en bijtelling, dan heb je het goed voor elkaar. Maar ook in ons Nederland met regeltjes voor alles, gaat nog steeds niet alles goed. Natuurlijk kun je niet alles dicht reguleren, maar in sommige gevallen kon je het zien aankomen dat het niet goed gaat aflopen.

Zoals met de ’25 km’ auto’s die eigenlijk geen 45 km auto’s zijn. Dat zijn de zogenaamde MMBS-voertuigen. Auto’s die gemodificeerd zijn om niet harder dan 45 km/u te rijden. MMBS staat voor Motorijtuig Met Beperkte Snelheid. In veel gevallen gaat het om landbouwvoertuigen die geen tractor zijn. Voertuigen waarmee hoofdzakelijk op eigen terrein gereden wordt en af en toe op de wegen om de landerijen, denk aan voertuigen om karren van het land naar de boerderij te brengen.

Nu zijn de mazen in de wet leuker dan de wet zelf. Want het voertuig mag niet ingericht zijn voor personen vervoer en begrensd zijn op lage snelheid. Maar je kan dus ook leuke voertuigen ombouwen, zoals deze Mercedes-Benz ML 320 CDI 4-Matic in dit geval. De betreffende ML kwamen we al eens eerder tegen nadat ‘ie 22 km/u boven de wettelijke snelheid had gereden. In het Brabantse Schijndel liep dat vandaag niet helemaal goed af. Het MMBS voertuig veroorzaakte een ongeval met een stilstaand gebouw.

Bij het eenzijdige ongeval raakte één persoon gewond. De hulpdiensten rukten allen uit: zowel brandweer, ambulance als politie waren snel ter plaatse. In de auto was ook een hond aanwezig. De trouwe viervoeter raakte niet gewond. De grootste schade is aangebracht aan het huis, dat gedeeltelijk is ingestort. Ook de auto heeft veel schade opgelopen. Wat er exact is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Imagecredits: Venema Media