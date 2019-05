Voor 15 mille loopt een standaard GT harder dan een GT R

Kijk, dat zien we graag!

Beetje bij beetje is Mercedes-AMG bezig met het uitbreiden het gamma van hun eigen sportwagen, de AMG-GT. De auto is enorm veel smaakje te krijgen: coupé (C190) of roadster (R190). Maar dan begint het pas.

Je zou kunnen aannemen dat de AMG-GT de beste sportwagen is die ze kunnen bouwen, maar niets is minder waar. De AMG-GT is een standaarduitvoering die je bijna nooit ziet, daarom kun je hieronder een foto ervan aanschouwen. Vaak is het minimaal de AMG-GT S (522 pk) die je tegenkomt. Een stap daarboven staat de AMG-GT C (558 pk). Mocht je de betere trackday niet schuwen en om nóg meer vermogen verlegen zitten is er een AMG-GT R (585 pk), die er óók als Roadster is.

Maar Mike, wacht: er is meer! Er is sinds kort ook nog eens een AMG GT R Pro. Ook met de 585 pk sterke V8, maar dan met verbeterde aerodynamica. Als dat nog óók niet genoeg is, gaan er geruchten over een ‘Black Series’, alhoewel Mercedes die term al een tijdje niet meer gebezigd heeft.

Net als alle anderen zijn wij de standaard AMG-GT alweer vergeten. Zo niet de heren bij Väth Motorentechnik. Dat is een tuner die al jarenlang zich bezighoudt met producten van Mercedes. Ze richten zich met name op het technische vlak, waaronder deze stationwagon met 846 pk. Ze hebben nu een lading spulletjes ontwikkeld voor de AMG GT, waaronder de basisversie.

Uiteraard zijn we het meest geïnteresseerd in extra vermogen. Met het optimaliseren van de motorelektronica en een luchtfilter weet Väth er 580 pk uit te halen. Het koppel is op 700 Nm begrensd, om de auto lekker rijdbaar te houden. De topsnelheid bedraagt nu 320 km/u. Niet verkeerd, voor slechts 2.832,20 euro. Deze tuningkit is er voor de AMG GT én de AMG GT S. Het eindresultaat blijft gelijk.

Helemaal indrukwekkend is het Leistungssteigerung Tuning-Kit V63. Daarbij wordt de M178 4.0 V8 voorzien van eveneens een open luchtfilter en andere motorelektronica, maar ook twee Väth turbocompressoren, een oliekoeler en downpipe. Het resultaat is een maximum vermogen van 680 pk. Het maximum draaimoment is wederom begrensd, ditmaal op 750 Nm. De topsnelheid bedraagt nu 335 km/u. Ook hier kun je een gewone AMG GT of AMG GT S meenemen, beide halen 680 pk. De prijs voor deze kit is iets meer dan 15.000 euro.

Daarnaast biedt Väth een heleboel technisch upgrades. Zo kun je bij de firma uit Hösbach terecht voor betere remmen, onderstel, velgen, uitlaat en een teller die tot 400 km/u gaat.