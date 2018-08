Lease maar: Kia Ceed of Opel Astra

Clash Of The Titans!

Vergeef ons de de zwaar overdreven tagline. Ik zal even teruggaan naar het begin van de jaren ’90. De Opel Kadett is net opgevolgd door de Astra en van de Golf is er een derde generatie uit. Het is het gesprek van het jaar: welke is de beste? Autotijdschriften (soort papieren AutoBlog, maar dan zonder comments) huren zelfs abri’s af om te adverteren met de aankomende test die verschijnt: “Het gevecht.” Met een foto van de Astra en Golf III als waren het Foreman en Ali.

Het C-segment domineerde toen nog de verkooplijsten. Jarenlang was dit de klasse waarin het gebeurde. Tegenwoordig is dat niet het geval. De Volkswagen Golf doet het nog wel aardig, maar de voorheen permanente favoriet van het Nederlandse volk, de Opel Astra (Kadett), heeft flink wat in moeten leveren.

Vandaag gaan we kijken of dat terecht is. Als je een dergelijke auto kan leasen, wat krijg je dan eigenlijk? Wat gaat het je kosten? En welke van de twee moet je dan hebben? We bekijken de Astra vandaag met de op één na basismotor en een redelijk luxe uitrustingsniveau. We vergelijken de Opel Astra met de nieuwe Kia Ceed. In de tijd dat de Astra nog marktleider was, was Kia het lachertje van de klas. De Koreanen hadden al in de jaren ’90 aangekondigd dat ze aansluiting met Europese merken als Opel en Volkswagen wilden maken. Vandaag gaan we kijken hoever Kia is gekomen.

Dit is hoe de auto’s zich tot elkaar verhouden:

Merk: Kia Opel Type: Ceed Astra Uitvoering: 1.4 T-GDi DynamicPlusLine 1.4 Turbo Business Executive Catalogusprijs: € 27.595 € 28.899 Fiscale prijs: € 26.750 € 27.975 Leasetarief: € 550 p.m. € 470 p.m. Vermogen: 140 pk bij 6.000 tpm 150 pk bij 5.600 tpm Koppel: 242 Nm bij 1.500 tpm 230 Nm bi 2.000 tpm Topsnelheid: 208 km/u 215 km/u 0-100 km/u: 9,1 sec. 8,5 sec. Verbruik: 1 op 17,9 1 op 18,5 CO2 uitstoot: 128 gr/km 114 gr/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen zijn een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Wat zijn ze compleet! Zo afgaand op de specsheets van beide auto’s is er weinig wat ons tegenstaat. Natuurlijk, bijna 30 mille voor een C-segmenter klinkt als veel geld, maar eigenlijk valt het best mee. Met name de standaarduitrusting in de Kia is zeer omvangrijk te noemen. Beide auto’s beschikken over dingen als een groot navigatiesysteem, automatische airco, DAB-installatie, lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare/verwarmde én in te klappen buitenspiegels: het zit er al allemaal standaard op. De Kia heeft een paar dingen die de Astra niet heeft, zoals een achteruitrij-camera, stoelverwarming, stuurverwarming en nog wat veiligheidsverhogende sensoren. Er blijft bijna niets te wensen over. Dat is maar goed ook, want op de Kia Ceed in deze uitvoering is het níet mogelijk om ook maar een enkele optie te bestellen. Alleen metallic lak voor 690 euro is mogelijk.

De Astra is in de lease een stukje voordeliger, waarschijnlijk door de hogere restwaarde. De aanschafwaarde van de de Astra is ietsjes hoger dan die van de Ceed, dus onwillekeurig verwacht je daarbij een grotere standaarduitrusting. Dat valt tegen, eigenlijk. Desalniettemin is de Astra geenszins kaal te noemen. De Astra heeft zelfs parkeersensoren aan de voorkant die de Kia moet ontberen. Qua ruimte zit je bij beide auto’s gebakken. Voorin kunnen zelfs behoorlijk lange mensen een goede zit vinden, er kunnen redelijke adolescenten achterin plaatsnemen en beide hebben een bagageruimte van bijna 400 liter, zelfs 1.200 met de bank naar beneden. Nog niet zo lang geleden waren dat de maten voor een premium D-segment stationwagon. Waar de Astra overigens een grote voorsprong heeft is de (relatieve) zuinigheid. De 1.4 T heeft een groen C-Label, de Kia een geel D-label. In tegenstelling tot de Kia kun je de Opel wel aankleden zoals je wilt. Er is keuze uit een diverse lichtmetalen velgen en een hele hoop opties.

Uiterlijk

De stappen die Kia heeft gezet op het gebied van design zijn echt ongelooflijk. Vergeet niet dat dit bedrijf 15 jaar geleden de ‘Cerato’ aanbood in dit marktsegment, een homp plastic met 3 jaar garantie. Dit is alweer de derde generatie Ceed. De Ceed is nooit echt een lelijke auto geweest, maar het 2018 model ziet er geweldig uit. De proporties zijn een stuk ‘dyanmischer’ dan voorheen. Het geldt voor bijna elk ontwerp, maar bij Kia’s in het bijzonder: een setje grotere velgen doet wonderen voor de uitstraling. Een goede kleur eveneens: gelukkig kun je kleuren als blauw en rood bestellen. Qua uitstraling zit je in principe wel goed. Het is geen Volkswagen qua imago, maar het scheelt niet veel en niemand zal een Ceed als aanstootgevend ervaren.

Ook met de Opel Astra zul je niemand tegen het hoofd stoten. Het spruitjes-imago dat de Kadett en de Astra een lange tijd met zich meebracht, heeft deze generatie niet meer. De vorige Astra was een stap in de goede richting en deze komt nog wat vlotter over. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het een enorm homogene klasse is geworden, dat van de C-segment hatchbacks. Het lijkt allemaal enorm veel op elkaar. Gelukkig heeft de Astra een uiterst creatief gevormde C-stijl, een echt stijlkenmerk van de auto. Verder is het gewoon een keurige auto. Ontworpen om heel veel mensen tevreden te stellen, daar past een gewaagd design niet bij.

Interieur

We haalden net even de Cerato aan, de overgrootvader van deze Ceed. Die auto had een belachelijk brak interieur: het zag er slaapverwekkend uit, het was opgetrokken uit zeldzaam lelijke materialen en de fit & finish was uiterst matig. Per generatie werd de Ceed beter. Nooit helemaal op het niveau van de concurrentie, maar wel meer dan deugdelijk. We zijn nu op het niveau dat het om het even is. Het interieur ziet er meer dan keurig uit, de gebruikte materialen zijn prima en het zit allemaal degelijk in elkaar geschroefd. Dat gezegd hebbende, er is maar één interieurkleur leverbaar: zwart. Dat is toch wat de meeste mensen zullen bestellen, als ze de keuze hadden.

Op het interieur van de Opel Astra valt niet zoveel aan te merken. Het heeft overduidelijk meer sjeu dan bijvoorbeeld een Seat Leon of Volkswagen Golf, maar het zal je niet in extase brengen. Het dashboard heeft twee Alfa-esque ronde klokken met de meters erin. Dat vonden we bij de 147 en 156 briljante stylingfeatures. Het geheel oogt gewoon netjes. Qua afwerking en materialen is er wederom weinig af te kraken, maar om nu te zeggen dat er reuzenstappen zijn gezet ten opzichte van het uitgaande model: nee, dat niet. Bij Opel heb je wel keuze uit interieurbekleding. Je kan kiezen uit stof, alcantara en leder. Helaas is de kleur altijd zwart.

Rijden

Het is een cliché, maar de Kia Ceed in deze uitvoering rijdt ‘gewoon goed’, er is namelijk ‘niets mis mee’. Dikke complimenten voor de onderstelgoeroe’s? Toch wel, want dit soort auto’s moeten een enorm breed publiek aanspreken. Men wil graag het idee van een sportieve auto, zonder daadwerkelijk een Alfa Romeo of Mazda te kiezen. De Kia is vooral comfortabel, maar absoluut niet zompig. De auto is zeer stabiel en kent geen rare fratsen. Vanwege die competentie heb je het idee dat de auto veel te weinig vermogen heeft. De 1.4 liter viercilinder levert meer dan voldoende vermogen en koppel, maar echt snel voelt de auto niet aan. Voldoende vlot is een betere kwalificatie. Bekijk hier de complete rijtest plus de video.

Gaat de Opel punten pakken? Waarschijnlijk wel. De vorige Opel Astra had last van wat overgewicht. Dat is met deze generatie gelukkig rechtgezet. Met de 1.4 Turbomotor voelt de Astra aanmerkelijk vlotter aan dan voorheen. Op papier is de Astra ook sneller dan de Ceed. De verschillen zijn niet waanzinnig groot, maar mochten prestaties je ding zijn: bij de Astra wordt je iets beter bediend. Qua onderstelafstemming lijkt de Astra redelijk veel op de Kia Ceed. Eigenlijk op bijna elke concurrent. Overwegend stevig, stabiel, comfortabel. Meer weten? Check hier de rijtest en video.

Conclusie

In deze klasse worden de auto’s gebouwd volgens een bepaald recept. Dat recept wordt bijna letterlijk door elke fabrikant toegepast. Het is namelijk bijzonder lastig om de verschillen aan te duiden tussen de Kia Ceed en Opel Astra. Dat niet alleen, een Ford Focus, Hyundai i30, Seat Leon, Peugeot 308, Volkswagen Golf en Renault Mégane zijn bijna uitwisselbare auto’s qua rijeigenschappen, uitrusting, prijs en zelfs uiterlijk. Wil je bijzondere rijeigenschappen (Mazda 3), apart uiterlijk (nieuwe Toyota Corolla) of allebei (Honda Civic) wensen, moet je dus uitwijken naar een traditioneel Japans merk.

Dat gezegd hebbende, deze auto’s zijn beter dan ooit. Voor een relatief bescheiden leasebedrag rijd je in een uiterst complete auto. Zowel de Astra als de Ceed scoren op bijna alle punten een dikke voldoende. Ze zijn ruim, zeer compleet, vlot, relatief zuinig en uitstekend geschikt voor zowel de korte ritjes als lange vakanties. Het C-segment is niet meer zo populair als voorheen, maar nog steeds is het segment dat precies biedt wat je nodig hebt. Dan de hamvraag: welke te kiezen tussen deze twee? Dat is een lastige, wellicht gewoon kiezen voor de vriendelijkste dealer. Het verschil tussen de auto’s is te klein aan het worden.