Man droomt weg bij Renault’s mobiliteitswonderen

Of vraagt hij zich af wat hier in hemelsnaam is gebeurd?

Talloze autofabrikanten zijn er van overtuigd dat het grootschalig op de weg plaatsen van autonome auto’s het alsmaar groter wordende verkeersprobleem kan aanpakken. Met enkele regelmaat krijgen we dan ook mobiliteitsconcepten te zien, die een kijk bieden op de auto’s van de toekomst. Renault pakt in Parijs uit met zijn EZ-lijn.

De naam geeft het al enigszins weg, maar de bolides die momenteel vorm geven aan de EZ-modellijn, geven stuk voor stuk een manier waarop mobiliteit verbeterd (en vooral eenvoudiger) kan worden. De EZ-Pro, bijvoorbeeld, richt zich volledig op het vervoeren van goederen in grote steden. Als een soort locomotief met wagons erachter pruttelt het volledig elektrisch, autonome apparaat door metropolen, op zoek naar zijn bestemming.

De EZ GO en EZ Ultimo richten zich niet op goederen, maar op mensen. Waar de EZ GO in zekere zin een kruising is tussen een taxi en een tram, is de Ultimo juist een soort rijdende loungeruimte. Waar we in de Ultimo vooral zakenlui zullen vinden die elkaar nieuwe ideeën pitchen, is de kans groot dat je in de EZ GO eerder lastiggevallen zal worden door een willekeurig individu dat je bij zijn pyramid scheme wil betrekken. De toekomst ziet er rooskleurig uit.