Nederland is niet de grootste markt voor Tesla

Ook niet in Europa! Terwijl wij echt ons best doen.

Nederland en Tesla is een gelukkig huwelijk. Dankzij het enorm aanklooien met subsidies progressieve karakter van ons kabinet zie je Tesla’s overal rijden in ons koude kikkerlandje. Pas dit jaar, wordt het subsidiebeleid aan banden gelegd middels een ‘Tesla-taks’. Dit houdt in dat dat over de eerste 50.000 euro 4% bijtelling betaald dient te worden en over de rest gewoon 22%. Omdat Nederlanders bijzonder gierig kunnen zijn en geen principes kennen als het om geld besparen gaat begaan zijn met het milieu, blijven wij gewoon Tesla’s leasen kopen.

Maar Tesla is overal populair, met name in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk vrij eenvoudig te verklaren: de extreem gewilde Model 3 wordt voornamelijk dar uitgeleverd. In Europa is Nederland een grote speler, maar we zijn helaas nét verslagen door een stel Scandinaviërs. Jazeker, het volk van Johann Olav Koss, Ole Gunnar Solskjær en Petter Solberg heeft ons (alweer) verslagen.

In Noorwegen zijn er maar liefst 8.614 Tesla’s ‘verkocht‘, terwijl in Nederland er 8.585 Tesla’s op gele platen werden gezet. Zoals het een slecht verliezer betaamt, moeten we natuurlijk op zoek naar een reden voor deze enorme tegenslag. Hebben we ondanks enorme cadeautjes van de overheid niet op zitten letten? Het antwoord is simpel: niet genoeg. Of anders gezegd, in Noorwegen was men scherper. Noorwegen, dat nog nooit een EK Voetbal won en verslagen werd door Falko Zandstra en Rintje Ritsma, zag waarschijnlijk dat het heel erg close ging worden. Op het laatst werden volgens Noorse kwaliteitspublicatie Gjengangeren op het laatste moment nog 280 Tesla’s geleverd aan autoverhuurbedrijf Avis. Dus ondanks dat de markt kleiner is dan in Nederland, hebben ze er meer verkocht in 2018. Overigens is dat ook niet geheel vrijwillig. In Noorwegen betaal je geen BTW over een EV en ook geen importkosten. Daarnaast mag je gratis gebruik maken van tolwegen, busbanen en in gratis in binnensteden parkeren. Dat is eigenlijk gewoon vals spelen.