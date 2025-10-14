Gullwing met een dictatorgrille: Mercedes-Benz Vision Iconic

De nieuwste concept car van Mercedes-Benz is interessanter dan ‘ie op het eerste gezicht lijkt. In het interieur introduceert het merk ‘hyper-analoge luxe’, terwijl ook solar paint, level 4 autonoom rijden en neuromorfische computing present zijn.

Onlangs introduceerde Mercedes-Benz de nieuwe GLC en tijdens de presentatie was er een Steve Jobs-moment. Het one more thing van deze presentatie was de Mercedes-Benz Vision Iconic.

Het uiterlijk is wat ons betreft even wennen. Driekwart van achter gezien lijkt hij te veel op de 300 SL uit de jaren vijftig; te veel een kopie, te weinig nieuwe interpretatie. En terwijl de SL altijd de Mercedes was met een ster ín de grille in plaats van erop, heeft de kolossale neus hier juist een grille met staande ster die doet denken aan die van de 600 Pullman.

Net als bij de GLC is ook hier de ster verlicht. Op het eerste gezicht is het te veel — te veel van alles. Mercedes denkt daar zelf uiteraard een stuk genuanceerder over. We citeren even het persbericht om je mee te nemen in het gedachtengoed: “Vision Iconic illustreert perfect de verfijnde designtaal van het merk door de grille – krachtig, trots en rechtopstaand – te verheffen tot een digitale frontstatus.

De fel verlichte ster op de motorkap en de verlichte grille, gecombineerd met dynamische animaties, benadrukken hoe licht een cruciale rol speelt in de emotionalisering van digitaal design. Slanke, moderne koplampen met de nieuwste lichttechnologie vervolledigen het onderscheidende front. De diepzwarte hoogglanslak benadrukt de sculpturale vormen van de showcar.”

‘Onmiskenbare vormentaal’

Voor bescheidenheid hoef je zelden of nooit bij Gorden Wagener te zijn, en in dit opzicht stelt hij ook ditmaal niet teleur: “Geïnspireerd door het gouden tijdperk van autodesign in de jaren 1930, belichaamt deze showcar de pure essentie van Mercedes-Benz. Met zijn schijnbaar oneindige motorkap, sculpturale lijnen en een vleugje Art Deco straalt hij een majestueuze aanwezigheid uit en groeit hij uit tot een ware icoon van automobiele schoonheid.”

“Het interieur, met een doorlopende zitbank en een elegante achterzijde die doet denken aan de legendarische 300 SL, maakt van de Mercedes Vision Iconic meer dan een auto – het is een bewegend kunstwerk, een eerbetoon aan tijdloze elegantie en een statement voor de toekomst. De samensmelting van traditioneel vakmanschap, geavanceerde technologie en een onmiskenbare vormentaal maakt het de ultieme uitdrukking van waarde, prestige en gratie: het mooiste en meest prestigieuze object.”

Geïnspireerd op luxe horloges

Toch doet een interessant idee zijn intrede, met de aantekening dat we iets soortgelijks zagen bij de Bugatti Tourbillon. Het interieur van de Vision Iconic introduceert volgens Mercedes namelijk ‘hyper-analoge luxe’.

Om de vergelijking met horloges te maken: het dashboard van nagenoeg iedere moderne auto is een Apple Watch, terwijl mensen met smaak nog steeds een IWC, TAG Heuer, Audemars Piguet of Patek Philippe kopen. Die mensen vinden een Apple Watch doorgaans getuigen van een gebrek aan smaak of karakter. Zo denken andere mensen — ik bijvoorbeeld — dan weer over de digitale dashboards.

Toch is de Mercedes Vision Iconic niet zo analoog als je op basis van het voorgaande zou verwachten. “Bij het openen van de deur komt het instrumentenpaneel tot leven met een volledig analoge, filmische animatie geïnspireerd op luxe horloges. Het schermconcept van zuil tot zuil integreert technologie naadloos in het interieur.”

De materialen spreken wel tot de verbeelding: een zwevende glazen structuur, een decoratief paneel met parelmoerafwerking, messing handgrepen en een voorbank (!) die met diepblauw fluweel bekleed is.

Zonnecellen

Ook interessant is dat Mercedes gebruik heeft gemaakt van zonnecellen die op de carrosserie worden aangebracht. In Nederland hebben we dat allang gezien bij Lightyear, maar die droom is voorbij. En dus is het interessant om de techniek nu ook te zien bij een grote fabrikant.

Mercedes claimt dat er in optimale omstandigheden een rijbereik van 12.000 kilometer per jaar mee opgewekt zou kunnen worden als je het oppervak van de Vision Iconic er volledig mee zou bekleden.

Helaas vertelt Mercedes er niet bij in hoeverre de Vision Iconic een werkend prototype is. In veel gevallen is een prototype immers weinig meer dan een bordkartonnen verbeelding van een toekomstdroom. Het blijft dus nog even afwachten of je deze techniek spoedig in een productie-Mercedes tegenkomt. Hetzelfde geldt voor level 4 autonoom rijden: je kunt makkelijk zeggen dat het aanwezig is in een auto waar verder toch niemand mee gaat rijden…

Kledinglijn

Mercedes introduceert de Vision Iconic Design in Shanghai en dat is niet voor niets: de Shanghai Fashion Week vindt op dit moment plaats. Je zou het gemist kunnen hebben, maar voor @wouter is dit een van de hoogtepunten van het jaar.

Speciaal omdat Mercedes deze concept car tijdens een mode-event presenteert, is er ook een speciale kledinglijn, die bestaat uit zes outfits voor mannen en vrouwen. “De collectie vangt de essentie van Art Deco door de weelde van de jaren twintig en dertig te combineren met fijn vakmanschap en hoogwaardige materialen,” jubelt het merk.

Designmanifest

Interessanter wat ons betreft (op @wouter na dan) is dat er ook een nieuw boek is over het design van Mercedes. Het luistert naar de titel Iconic Design en is volgens de makers een designmanifest van het merk. Exclusief, want de oplage bestaat uit 540 exemplaren, stuk voor stuk gesigneerd door Gorden Wagener. Met 192 pagina’s van 26 bij 28 centimeter zou er heel wat in kunnen staan. Ons recensie-exemplaar is nog onderweg, dus we kunnen je pas later vertellen of dat ook daadwerkelijk het geval is.

Over de auto blijven we nog met veel vragen achter. Mooi dat hij steer-by-wire en level 4 autonoom rijden heeft, maar zit er ook een motor in? Moeten we naar Shanghai om de Vision Iconic nog eens te zien of kan dat ook dichterbij? Is het alleen een proefballonnetje of is de SLS AMG inmiddels wel aan een hedendaagse opvolger toe? Zo veel vragen, zo weinig antwoorden.