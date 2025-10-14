Gullwing met een dictatorgrille: Mercedes-Benz Vision Iconic

De nieuwste concept car van Mercedes-Benz is interessanter dan ‘ie op het eerste gezicht lijkt. In het interieur introduceert het merk ‘hyper-analoge luxe’, terwijl ook solar paint, level 4 autonoom rijden en neuromorfische computing present zijn.
Onlangs introduceerde Mercedes-Benz de nieuwe GLC en tijdens de presentatie was er een Steve Jobs-moment. Het one more thing van deze presentatie was de Mercedes-Benz Vision Iconic.
Het uiterlijk is wat ons betreft even wennen. Driekwart van achter gezien lijkt hij te veel op de 300 SL uit de jaren vijftig; te veel een kopie, te weinig nieuwe interpretatie. En terwijl de SL altijd de Mercedes was met een ster ín de grille in plaats van erop, heeft de kolossale neus hier juist een grille met staande ster die doet denken aan die van de 600 Pullman.
Net als bij de GLC is ook hier de ster verlicht. Op het eerste gezicht is het te veel — te veel van alles. Mercedes denkt daar zelf uiteraard een stuk genuanceerder over. We citeren even het persbericht om je mee te nemen in het gedachtengoed: “Vision Iconic illustreert perfect de verfijnde designtaal van het merk door de grille – krachtig, trots en rechtopstaand – te verheffen tot een digitale frontstatus.
De fel verlichte ster op de motorkap en de verlichte grille, gecombineerd met dynamische animaties, benadrukken hoe licht een cruciale rol speelt in de emotionalisering van digitaal design. Slanke, moderne koplampen met de nieuwste lichttechnologie vervolledigen het onderscheidende front. De diepzwarte hoogglanslak benadrukt de sculpturale vormen van de showcar.”
‘Onmiskenbare vormentaal’
Voor bescheidenheid hoef je zelden of nooit bij Gorden Wagener te zijn, en in dit opzicht stelt hij ook ditmaal niet teleur: “Geïnspireerd door het gouden tijdperk van autodesign in de jaren 1930, belichaamt deze showcar de pure essentie van Mercedes-Benz. Met zijn schijnbaar oneindige motorkap, sculpturale lijnen en een vleugje Art Deco straalt hij een majestueuze aanwezigheid uit en groeit hij uit tot een ware icoon van automobiele schoonheid.”
“Het interieur, met een doorlopende zitbank en een elegante achterzijde die doet denken aan de legendarische 300 SL, maakt van de Mercedes Vision Iconic meer dan een auto – het is een bewegend kunstwerk, een eerbetoon aan tijdloze elegantie en een statement voor de toekomst. De samensmelting van traditioneel vakmanschap, geavanceerde technologie en een onmiskenbare vormentaal maakt het de ultieme uitdrukking van waarde, prestige en gratie: het mooiste en meest prestigieuze object.”
Geïnspireerd op luxe horloges
Toch doet een interessant idee zijn intrede, met de aantekening dat we iets soortgelijks zagen bij de Bugatti Tourbillon. Het interieur van de Vision Iconic introduceert volgens Mercedes namelijk ‘hyper-analoge luxe’.
Om de vergelijking met horloges te maken: het dashboard van nagenoeg iedere moderne auto is een Apple Watch, terwijl mensen met smaak nog steeds een IWC, TAG Heuer, Audemars Piguet of Patek Philippe kopen. Die mensen vinden een Apple Watch doorgaans getuigen van een gebrek aan smaak of karakter. Zo denken andere mensen — ik bijvoorbeeld — dan weer over de digitale dashboards.
Toch is de Mercedes Vision Iconic niet zo analoog als je op basis van het voorgaande zou verwachten. “Bij het openen van de deur komt het instrumentenpaneel tot leven met een volledig analoge, filmische animatie geïnspireerd op luxe horloges. Het schermconcept van zuil tot zuil integreert technologie naadloos in het interieur.”
De materialen spreken wel tot de verbeelding: een zwevende glazen structuur, een decoratief paneel met parelmoerafwerking, messing handgrepen en een voorbank (!) die met diepblauw fluweel bekleed is.
Zonnecellen
Ook interessant is dat Mercedes gebruik heeft gemaakt van zonnecellen die op de carrosserie worden aangebracht. In Nederland hebben we dat allang gezien bij Lightyear, maar die droom is voorbij. En dus is het interessant om de techniek nu ook te zien bij een grote fabrikant.
Mercedes claimt dat er in optimale omstandigheden een rijbereik van 12.000 kilometer per jaar mee opgewekt zou kunnen worden als je het oppervak van de Vision Iconic er volledig mee zou bekleden.
Helaas vertelt Mercedes er niet bij in hoeverre de Vision Iconic een werkend prototype is. In veel gevallen is een prototype immers weinig meer dan een bordkartonnen verbeelding van een toekomstdroom. Het blijft dus nog even afwachten of je deze techniek spoedig in een productie-Mercedes tegenkomt. Hetzelfde geldt voor level 4 autonoom rijden: je kunt makkelijk zeggen dat het aanwezig is in een auto waar verder toch niemand mee gaat rijden…
Kledinglijn
Mercedes introduceert de Vision Iconic Design in Shanghai en dat is niet voor niets: de Shanghai Fashion Week vindt op dit moment plaats. Je zou het gemist kunnen hebben, maar voor @wouter is dit een van de hoogtepunten van het jaar.
Speciaal omdat Mercedes deze concept car tijdens een mode-event presenteert, is er ook een speciale kledinglijn, die bestaat uit zes outfits voor mannen en vrouwen. “De collectie vangt de essentie van Art Deco door de weelde van de jaren twintig en dertig te combineren met fijn vakmanschap en hoogwaardige materialen,” jubelt het merk.
Designmanifest
Interessanter wat ons betreft (op @wouter na dan) is dat er ook een nieuw boek is over het design van Mercedes. Het luistert naar de titel Iconic Design en is volgens de makers een designmanifest van het merk. Exclusief, want de oplage bestaat uit 540 exemplaren, stuk voor stuk gesigneerd door Gorden Wagener. Met 192 pagina’s van 26 bij 28 centimeter zou er heel wat in kunnen staan. Ons recensie-exemplaar is nog onderweg, dus we kunnen je pas later vertellen of dat ook daadwerkelijk het geval is.
Over de auto blijven we nog met veel vragen achter. Mooi dat hij steer-by-wire en level 4 autonoom rijden heeft, maar zit er ook een motor in? Moeten we naar Shanghai om de Vision Iconic nog eens te zien of kan dat ook dichterbij? Is het alleen een proefballonnetje of is de SLS AMG inmiddels wel aan een hedendaagse opvolger toe? Zo veel vragen, zo weinig antwoorden.
Reacties
ty5550 zegt
Ik vind hem wel dik. Best een goed gelukte moderne interpretatie.
Aalbert zegt
Verre van origineel, zie ook vision mercedes maybach coupe van jaren geleden….. .
joos straetmans zegt
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar die Vision Maybach ziet er veel beter uit, slanker, gestroomlijnder, goede verhoudingen. Deze Vision Iconic is nogal lomp vormgegeven.
audirs3 zegt
Ik vind het wel cool, heel wat beter dan het design van de afgelopen jaren.
Je ziet het ook bij BMW, gaan ook weer retro met die smalle hoge grilles.
GebakkenLei zegt
Ik zie in grote lijnen wel overeenkomsten met de Jaguar Type 00.
lecomte zegt
Leuk gedaan. Nu nog auto’s ontwerpen, die het ouderwetse Mercedes gevoel en de kwaliteit terugbrengen.
Tag Heuer noemen met AP, Patek en IWC getuigt van weinig verstand van luxe horloges en smaak.
jandevries zegt
Je krijgt een ‘filmische animatie’ bij het openen van de deur.
perry_snijders zegt
Het zijn stuk voor stuk smaakvollere alternatieven voor een Apple Watch. Ik zeg nergens dat het TAG Heuer een volwaardig alternatief is voor Patek Philippe.
Vertel jij maar eens wat er niet klopt dan, als je er zoveel verstand van hebt ;-)
lecomte zegt
Als analoog alternatief voor een Apple watch, is elk analoog horloge een alternatief. Tot zover. Er is geschreven: geïnspireerd op luxe horloges. AP, PP en IWC vallen daaronder, ookal is IWC niet van dezelfde orde als de twee eerder genoemde merken. TAG Heuer valt in een categorie, wanneer je de Seiko’s etc. ontgroeid bent. Een stapje hoger dan een Seiko dus. Echt luxe is dat niet. Wellicht een basis luxe horloge, maar echt luxe, zoals de andere drie merken, nee.
Bobbie zegt
IWC valt voor mij wel in dezelfde klasse als Tag Heuer. AP en PP liggen daar ver boven. Overigens is Seiko voor mij ook in de klasse van IWC en Tag Heuer (of Rolex, Omega en Breitling) te klasseren, want die maken niet alleen maar klokjes van een paar honderd Euro, maar ook in de klasse van 10K Eur en meer.
heckblende zegt
ah, handig, bij MB niet gekozen voor een multi-culti gender fluid modellenteam.
Dan accepteert autiblog het natuurlijk wel ;)
goodvibrations zegt
Ben benieuwd naar de inhoud van de frunk 😊
Henk zegt
Pff, dit is gewoon een facelift van de Maybach Exelero.
mashell zegt
Maar…. Maar…. Zo’n grille zat juist niet op de Gullwing.