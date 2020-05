Dit moet je weten over de nieuwe Peugeot e-Expert

De bedrijfswagen van Peugeot krijgt er een variant met een stekker bij, dit is de nieuwe e-Expert.

Helemaal een verrassing is de nieuwe Peugeot e-Expert niet. Ten eerste werd deze elektrische bedrijfswagen in november vorig jaar al aangekondigd. Ten tweede werd eergisteren de eerste informatie over de nieuwe elektrische Citroën Jumpy gedeeld en hadden we het vorige week nog over de Opel Vivaro-e. Al deze bedrijfswagens delen dezelfde techniek.

Voor Peugeot is de Expert de meest succesvolle bedrijfswagen in het segment. De Fransen hebben er sinds de introductie van het huidige model in 2016 al meer dan 195.000 verkocht. Met de e-Expert slaat Peugeot een nieuw hoofdstuk in.

De elektrische bedrijfswagen komt in twee varianten op de markt. De actieradius bedraagt maximaal 330 kilometer volgens de WLTP-test. Er is keuze uit drie lengtevarianten met een trekgewicht tot aan 1.000 kg en een laadvermogen tot 1.200 kg. Daarmee lever je qua laadvermogen niets in als je de e-Expert vergelijkt met zijn conventionele broertje.

Om zoveel mogelijk uit de batterij te halen heeft de nieuwe Peugeot e-Expert drie rijmodi. Heb je geen lading aan boord dan is het gunstig om in de Eco-stand te rijden. Je beschikt dan over 60 kW aan vermogen en 190 Nm koppel. Heb je juist veel te vervoeren, dan is de Power-stand een uitkomst. De elektrische bestelauto is dan goed voor 100 kW en 260 Nm koppel. Het standje tussenin heet Normal en levert 80 kW en 210 Nm koppel.

Als ondernemer heb je nog een aantal weken rustig de tijd om na te denken over de nieuwe Peugeot e-Expert. In juni gaan de orderboeken open. De eerste exemplaren worden na de zomer geleverd. Een prijs maakt Peugeot binnenkort bekend.