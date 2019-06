Smullen geblazen: krachtigere Alpine A110S is officieel

De Autoblog Auto van het Jaar krijgt een nieuw topmodel, met nog meer power. We like!

Merk-revivals: je moet het goed doen. Een oud/nieuw merk uit de grond stampen en SUV’s gaan bouwen, dat moet je niet doen. Wat dat betreft heeft Renault het goed begrepen. Alpine is terug, boert goed, en ook het Autoblog-publiek is lovend, getuige het feit dat het de AB-auto van het jaar 2018 is. De reden? Goedkoop, oprecht sportief en een succesvolle revival. De auto is zo dichtbij als je kunt komen bij de originele A110.

Toen bleek dat er maar 1.955 exemplaren komen, was het even jammer. Toen bleek dat dat de Première was (die veelal in het blauw op persfoto’s te zien komt) en die 1955 is het jaartal waarin Alpine werd opgericht. Mocht je dat jammer vinden: je kan nog steeds gewoon Alpines bestellen. Je kunt kiezen uit twee andere smaakjes: Pure en Légende. Ze hebben beide dezelfde motor (1,8 liter turbo, 252 pk) maar de Pure is de auto voor rijplezier en de Légende is de auto voor comfort. Qua specs zijn ze hetzelfde, de afstelling is anders.

Vanaf nu is er een derde smaakje: de A110S. Dit is voor het eerst dat de Alpine meer vermogen krijgt: 292 pk! In combinatie met een gewicht van 1.114 kg is de auto zeker wel vooruit te branden, en houdt de lol pas op bij 260 km/u. Optisch kun je kiezen voor een nieuwe lakkleur genaamd Gris Tonnere, een matte lak. Ook kun je exclusief voor de S, kiezen voor een dak van koolstofvezel. Dit alles in combinatie met een set dikke velgen laat er geen twijfel over bestaan dat dit de dikste Alpine is.

De A110S zal een tikkie duurder worden dan de normale versies, hoe duur de S wordt is nog niet bekend. Eind 2019 staat de A110S bij de Alpine Centers.