Nee maar! Keert de leukste M5-rivaal terug?

I'm back!





Afscheid nemen kan heel lastig zijn. Helemaal in deze tijden, waar we massaal aan het milieu moeten denken. Dan moet je gewoon inkrimpen. Ter behoeve van onze planeet.

Downsizing

En we moeten afscheid nemen. Vooral van grote motoren. Een goed voorbeeld hiervan wordt geïllustreerd door Cadillac. Hun CTS-V was een leuke frisse wind in de powersedan-wereld. Misschien mis je de finesse van een BMW M5, of het iets meer luxueuze interieur van een Mercedes-AMG E63. Maar wat je absoluut niet miste was kracht in grote getale. In plaats van de ‘piepkleine’ ongeveer vier liter grote V8’en van de Duitsers, kreeg je de heerlijke LT4-motor: een 6.2 liter V8 met supercharger. Die uit de Corvette, ja. In de CTS-V kon je daarmee 640 pk en 850 Nm op de weg zetten.

Het goede nieuws is dat van de nieuwe CTS, de CT5, wederom een powerversie komt. De reden dat naar verwachting inkrimpen de oplossing is, vinden we in de Cadillac CT6 V-Sport. De sportieve versie van Cadillacs toplimousine heeft een bijna verstandige 4.2 liter V8 met turbo’s. De motor is door Cadillac “Blackwing” gedoopt en alle tekens worden gegeven dat dit blok zijn weg gaat vinden in de CT5. Dat is helemaal niet verkeerd, maar het is geen 6.2 liter Corvette-motor. De laatste CTS-V met die unit aan boord is reeds van de band gerold.

De terugkeer

Een sprankeltje hoop vinden we op Car and Driver. Er wordt in de VS hard getest met Cadillacs nieuwe M5-killer en dus werd er gezocht naar informatie. Insiders bij Cadillac zeggen dat er iets leuks gaat gebeuren met de nieuwe CT5. De Blackwing wordt niet de topmotor, dat wordt toch weer de 6.2 liter V8! De reden volgens C&D is simpelweg ruimte. De LT4 is een compacte V8, terwijl de Blackwing een wat gecompliceerder en volumineuzer blok is. In de gigantische CT6 geen probleem, maar de CT5 krijgt het dan gezellig voorin.

De kleinere CT4, de opvolger van de ATS, krijgt ook het blok van de vorige ATS-V. Hier gaat het om een 3.6 liter V6 wat al een wat minder omstreden blok is. Ook dat gaat in lijn met bijvoorbeeld de BMW M3 en Audi RS4, al scoort Mercedes hier nog met de V8 in de AMG C63.

Naamgeving

Dan nog even de namen. De sportieve pakketten van de standaard CT4 en CT5 heten CT4-V en CT5-V, waarmee die namen niet gegeven kunnen worden aan de topversies. Bij de CT6 hebben ze ‘V-Sport’ gebruikt, wat vreemd is, want dat was de voormalige benaming van de reeds genoemde sportpakketten. De speculaties zeiden voorheen dat de sportversies simpelweg “Blackwing” genoemd gaan worden, maar als de geruchten van Car and Driver kloppen speelt die motor geen rol bij zowel de CT4 als CT5. Kortom: dat is nog even een vraagstuk. Het feit dat we weer hoop hebben op een krachtbeul in het sportsedan-segment, dat is eentje die je op zak kunt steken.