De ‘Godfather der supersedans’ is niet meer

A moment of silence. Een onvolprezen karakterbom is van ons heengegaan.

Als het gaat om supersnelle grote sedans, zijn er voldoende Duitse aanbiedingen. Denk aan de Audi RS6, BMW M5 en Mercedes-AMG E63. In principe zijn dat allemaal waanzinnig dikke en zeer indrukwekkende automobielen. Zeer veel vermogen, elektronica, koppel, gadgets en prestige.

Tegenwoordig maken alledrie de Duitsers gebruik van (relatief) kleine achtcilinders met dubbele turbo’s, automaten en vierwielaandrijving. Dankzij die layout klinken ze allemaal ongeveer hetzelfde (veel kabaal, scheetjes en klappen uit de uitlaat) en gaan ze ook ongeveer even snel. En het is juist precies dáár waar de Cadillac CTS-V zich echt wist te onderscheiden.

De huidige generatie werd aan het einde van 2014 geïntroduceerd en beleefde zijn debuut op de North American International Motors Show in 2015. De auto was qua opzet totaal anders. Onder de kap lag een motor met twee kleppen per cilinder en één centrale nokkenas. Deze ‘LT4’ was voorzien van een supercharger en een slagvolume van 6.162 kubieke centimeters. Daardoor was het vermogen maar liefst 649 pk bij 6.400 toeren en het koppel 854 Nm (jazeker, 854 Nm!) bij 3.600 toeren. Ondanks dat de CTS-V alleen van achterwielaandrijving was voorzien, knalde je in 3,7 seconden naar de 96 km/u. De Cadillac CTS-V was niet voorzien van een begrenzer, dus kon je door accelereren naar 322 km/u. Overigens was 649 pk slechts het begin, meer vermogen was geen probleem. Er rijden zelfs exemplaren rond met maar liefst 1.000 pk.

Het was niet alleen maar snelheid in een rechte lijn, waar de zeer onderschatte Cadillac CTS-V excelleerde. De auto was verrassend capabel in de bochten. Dat is elke CTS eigenlijk altijd wel geweest. De CTS moest altijd het sportievere alternatief zijn op een 5 Serie en dat was met de CTS-V van de derde generatie niet anders. Om dat luister bij te zetten: de ‘Ringtijd van de CTS-V was 7 minuten en 40 seconden, wat voor een 1.880 kg wegend bakbeest enorm snel is.

De Cadillac CTS en CTS-V zijn onlangs uit productie genomen. In Michigan liep het laatste (zwarte) exemplaar van der band. De CTS krijgt geen directe opvolger, de Cadillac CT5 is iets compacter, lichter en wordt lager gepositioneerd. Wel gaan de geruchten over een CT5-V Blackwing met V8 (gevoed door GM zelf), maar de tijden van een volvette Corvette V8 in het vooronder van je statige limo, zijn helaas voorbij. Snik.