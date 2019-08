Officieel: dit moet de Formule 1-auto van 2021 worden

Is het geen plaatje?

Al lange tijd wordt er gesproken over de grote veranderingen die in 2021 zullen volgen in de Formule 1. In de tussentijd hebben we al verschillende voorbeelden te zien gekregen van hoe de nieuwe generatie bolides eruit komen te zien, maar vandaag volgt dan echt een officieel bericht, foto’s incluis, van de organisatie zelf.

Waar de Formule 1 enkele jaren geleden de richting van extreme aerodynamica in sloeg, verdwijnt deze filosofie vanaf 2021 alweer. In plaats daarvan zullen de auto’s straks minder op aerodynamische grip steunen, maar juist op “mechanische” grip. Dit heeft als voornaamste voordeel dat de auto’s elkaar beter kunnen volgen en zo, als het goed is, het racen spectaculairder wordt.

De nieuwe filosofie keert duidelijk terug op het schaalmodel van het prototype dat op de foto’s is te zien. De voor- en achtervleugel zijn bijvoorbeeld enorm vereenvoudigd, evenals de sidepods. Deze elementen zijn vandaag de dag hypercomplex – een knelpunt voor de minder vermogende teams, die het ontwikkelingstempo zo niet bij kunnen benen. Naar verwachting blijven de voorvleugel en sidepods nagenoeg hetzelfde, de achtervleugel kan nog enigszins worden aangepast, aldus de officiële website van de Formule 1.

Waar de Formule 1-auto’s een groot deel van hun grip verliezen met de komst van deze ernstig vereenvoudigde aerodynamische onderdelen, hengelen ze weer grip binnen met het terugkerende ‘ground effect‘. Met deze manier van ontwerpen wordt de auto als het ware tegen het asfalt gezogen. In principe werkt het als een omgekeerde vliegtuigvleugel en wordt er dus negatieve ligt gecreëerd.

Het mag duidelijk zijn dat de volgende generatie Formule 1-auto’s beschikken over ‘ground effect’, gezien de enorme diffuser aan de achterzijde. De nieuwe diffuser produceert in de tests slechts 5 tot 10 procent aan ‘wake’ (de vieze lucht achter auto’s die gripverlies veroorzaakt), in tegenstelling tot 50 procent bij de huidige auto’s. Hopelijk zal het racen hierdoor straks inderdaad spannender worden.