Nieuwe EV-doorbraak zorgt voor 50% meer rijbereik en komt NIET uit China

De accu met “de hoogst mogelijke energiedichtheid” komt uit het Westen.

Elektrische auto’s worden steeds beter, maar één element blijft een uitdaging: de batterij. Accu’s bepalen niet alleen de actieradius, maar ook het gewicht, de prijs en soms zelfs het ontwerp van een auto. Fabrikanten zoeken daarom naar manieren om batterijen compacter, lichter en goedkoper te maken – zonder in te leveren op capaciteit. Uit de Verenigde Staten komt nu een technologie die dat kan veranderen: ETOP (electrode-to-pack) van 24M Technologies.

In de meeste EV’s bestaan batterijpakketten uit afzonderlijke cellen die in modules worden geplaatst. In die cellen zitten metalen en kunststoffen om de batterij bij elkaar te houden. Deze materialen dragen niet bij aan het vermogen van de accu. Daarom noemen we ze ook wel ‘inactief materiaal’. Deze stoffen zorgen voor koeling, veiligheid en stevigheid, maar neemt ook veel ruimte in zonder energie op te slaan.

Het ETOP-principe

24M Technologies gebruikt in plaats van metaal en kunststof, een laagje polymeer om de elektrode te verzegelen. Zo draagt ook de bescherming een steentje bij aan de energiedichtheid en dus aan het vermogen van de batterij, zonder dat de batterij groter wordt qua formaat.

De voordelen houden maar niet op. Volgens 24M levert dit “de hoogst mogelijke energiedichtheid” op en groeit de actieradius van een elektrische auto met 50 procent dankzij ETOP. Bovendien besparen fabrikanten er materialen mee waardoor productie goedkoper kan worden.

Tevens kan 80 procent van het batterijvolume uit elektroden bestaan, waar dat nu vaak slechts 30 tot 60 procent is. Ook belooft het bedrijf meer ontwerpvrijheid: omdat de polymeercellen flexibel zijn, kan de accu in vrijwel elke vorm worden gemaakt die in een auto past. Klinkt als iets interessants voor kleine sportauto’s (kuch, Porsche 718 EV, kuch). EV’s houden dan niet langer een skateboard-platform te hebben.

Foto ter illustratie: het batterijpakket van de Xpeng G6

Nog een belangrijk voordeel: ETOP werkt met bestaande batterijchemieën zoals NMC, LFP, NCA en natrium-ion, en ook met traditionele lithium-ion. De technologie zou zich eenvoudig laten integreren in bestaande productielijnen. De benodigde investering voor aanpassing is volgens 24M “relatief bescheiden” en aanzienlijk goedkoper dan huidige cell-to-pack-methoden.

Laat maar komen!

Dit klinkt allemaal als toekomstmuziek, maar dat valt best mee. De eerste prototypes zijn gebouwd en worden nu geëvalueerd door een nog onbekende “vooraanstaande autofabrikant”. De verwachting is dat de productie in 2027 start en dat de eerste auto’s met ETOP-batterijen in 2028 op de markt komen. Zouden hierdoor de 2035-norm alsnog halen?

Via Autocar