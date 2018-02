Dit is de duurste Saab van Autotrack

Alleen liefhebbers zullen dergelijke bedragen uit durven te geven.

De kans dat je een Saab 9-4X op de openbare weg hebt zien rijden is niet enorm groot. De Zweden bouwden destijds net meer dan 800 exemplaren, alvorens ze de boel mochten opdoeken. Daarbij is het, mijn insziens, ook niet moeders mooiste, zeker als je kijkt naar de auto’s die er in het verleden bij hen vandaan kwamen. De wagens die niet rondrijden, staan waarschijnlijk wanhopig bij een dealer te wachten op een nieuw baasje. Net als deze 9-4X, waarvoor je een flinke som geld mag afrekenen.

De aanbieder vraagt er namelijk nog 59.999 euro voor. Ouch? Niet zozeer, want volgens de desbetreffende dealer zijn er een aantal zaken die deze prijs rechtvaardigen. Het in Almere gevestigde Venza Cars beweert dat het de laatst overgebleven 9-4X uit de fabriek heeft gered. Reken daarbij het feit dat de SUV/crossover alle opties heeft en in 2012, zijn bouwjaar, ongeveer 98.000 euro moet hebben gekost, en het klinkt al een beetje logischer. Een klein beetje.

Dit betekent dat er ruim 23.000 euro aan opties op de 9-4X zit. Dit model, met de ongeblazen 3-liter V6, kostte 74.995 euro bij zijn introductie. Als we deze data volgen zou je ruim 38.000 euro ‘besparen’ op deze crossover, die slechts 180 kilometer achter de rug heeft. De vraag is echter wie—op de welvarende en waarschijnlijk stokoude liefhebber na—er nog ruim een halve ton over heeft voor een bijna zes jaar oude Saab. Toegegeven, je koopt dan wel een belangrijk stukje automobiele geschiedenis. Dat telt ook voor iets.