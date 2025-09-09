Deze dikke sportsedan mag nog even blijven

De verboden vrucht, naast al het Duitse autogeweld.

In de jaren 2000 nam Lexus het in Europa tegen Audi, BMW en Mercedes op met de IS. Hoogtepunt was de IS-F in 2008, die met zijn 5.0 liter V8 in elk geval het grootste slagvolume had van alle compacte beukers zoals de M3, C63 AMG en de RS4. Later werd het maar saai. De IS werd volledig hybride in Europa en het was eigenlijk vergane glorie.

Hoe anders is dat in Noord-Amerika. Daar is wel een nieuwe generatie op de markt gekomen. Deze draait inmiddels alweer een tijdje mee en nu is het tijd voor een facelift. Voor Europese standaarden is het eigenlijk een verouderde auto. Een onderstel zonder baanbrekende innovaties, een motor die al eeuwig meedraait, een interieur dat functioneel is maar niet vernieuwend. En toch. Never change a winning team.

Als ik in de VS zou wonen wist ik het wel, doe maar zo’n Lexus IS. De versie van voor de facelift was er ook nog met een dikke V8, de 500. Die keert niet terug met deze facelift, maar met een 3.5 liter V6 is het ook niet klagen. Jaja, hopeloos verouderd zo’n atmosferische zescilinder. Maar kan mij het schelen. Lang leve de dino’s.

Strakker neusje, dikke kont

Qua design draait het vooral om details. De gigantische ‘spindle grille’ is opnieuw onder handen genomen. Hij oogt iets compacter en sluit mooi aan op de bekende LED-koplampen. Ook de bumper kreeg een nieuw lijnenspel en achterop zien we Lexus-letters in plaats van het logo. Het F Sport-model dat ze lieten zien staat op 19-inch velgen en heeft een grotere spoiler. Verder kun je kiezen uit acht lakkleuren, waaronder het fraaie Neutrino Gray. Echt JDM zijn de rode remklauwen. Heerlijk toch.

Binnenkant

De vorige IS liep qua interieur duidelijk achter de feiten aan. Vooral dat beruchte touchpad voor de bediening van het infotainment was een crime. Goed nieuws: die is verdwenen. In plaats daarvan vind je nu twee 12,3-inch schermen, waarvan de infotainmentunit lager en gebruiksvriendelijker geplaatst is. Ook de klimaatbediening is vernieuwd, met fysieke knoppen.

Nieuwe stuurinrichting, bekende motoren

Technisch gezien is er ook wat gesleuteld. De IS krijgt een nieuw elektrisch stuursysteem met variabele overbrenging, wat de feedback en precisie zou verbeteren. De adaptieve dempers zijn eveneens vernieuwd, zodat de sedan zowel comfortabeler als scherper moet aanvoelen. Het zijn allemaal kleine verbeteringen waardoor de Lexus IS nog leven heeft na 2026.

Onder de motorkap geen nieuws. De IS 300h blijft gewoon de bekende 2.5-liter hybride met 217 pk leveren, terwijl de IS 350 het houdt bij de eerder aangehalde 3.5-liter V6 met 314 pk. Geen straf, maar echt verrassend is het natuurlijk niet.

Hier in Europa hoef je de Lexus IS niet te verwachten. Wij mogen het doen met superleuke crossovers, zoals de LBX met een driecilinder.