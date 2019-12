Laatste 991-Porsche 911 rolt van de band

De bestverkochte 911-generatie stopt met de Speedster.

Hoewel de nieuwste Porsche 911 van de 992-generatie al sinds dit voorjaar aan Nederlandse klanten wordt geleverd, bouwde de Duitse autofabrikant ook nog auto’s van de oude generatie. De 911 Speedster om precies te zijn, het 70ste verjaardagscadeau van Porsche (aan Porsche). Maar nu valt toch echt het doek voor de oude generatie, want na 233.450 991’s is de laatste Speedster van de band gerold.

Het gaat hier om een wit exemplaar met grijze tinten op onder meer de motorkap en wat lijkt op een cijfer of tekst boven de handgreep van de bestuurdersdeur. De motor is natuurlijk dezelfde als die van de GT3 RS, namelijk een atmosferische 4.0 liter-boxer met 510 pk. Daarmee haalt de auto de 100 km/u in vier seconden en blijft de auto accelereren tot aan 309 km/u. De auto had in Nederland een verkoopprijs van 357.000 euro.

De 991-generatie werd getoond in 2011 en bestond voor bijna 90% uit compleet nieuwe of doorontwikkelde onderdelen. De carrosserie was van een mengsel van aluminium en staal gemaakt, waardoor deze generatie voor het eerst lichter was dan de generatie die ervoor kwam. De auto had daarnaast ook een iets langere (100 mm) wielbasis dan de voorganger.

Met de 991-generatie bracht Porsche voor het eerst sinds de jaren ’90 weer een échte Targa op de markt. Sinds de 993-generatie had de Targa namelijk alleen een glazen dakpaneel dat naar achteren schoof, maar bleven de twee dakbalken boven je hoofd. De 991-Targa (rijtest) had echter weer die iconische zilveren hoepel en een softtop dakdeel. De glazen achterruit gaat omhoog en iets naar achter, zodat het dakdeel daaronder geschoven kan worden. Zo rijd je rond in een echte open dak en zonder een veredeld schuifdak zoals bij de voorgaande generaties het geval was. Het enige nadeel was dat de Targa wel 40 kilo zwaarder was dan de Cabrio. Gelukkig lijkt Porsche het systeem van de Targa ook mee te nemen naar de 992-Targa.