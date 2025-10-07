Is er toch nog een toekomst voor de betaalbare hot hatch?

Het lijkt er wel op!

Bij gebrek aan de Fiesta en Focus ST, de Clio en Megane RS en Giulietta en MiTo Quadrifoglio houden we nog maar weinig moderne hete hatchbacks over. En van het spul dat er nog is, is het merendeel onbetaalbaar. Kijk maar wat je tegenwoordig kwijt bent in Nederland voor een Golf GTI of GR Yaris.

Meer dan ooit schreeuwt de markt dus om een hot hatch van Dacia. Elders ter wereld ging Renault al aan de haal met een Sandero RS, maar daarna kwam er nooit meer een lauwwarme hatchback van Dacia. Hier komt verandering in als het aan Frank Marotte ligt.

Marotte is niet zomaar een hoge pief bij de van oorsprong Roemeense autofabrikant. Hij is de vice-voorzitter van het bedrijf. Bij de presentatie van de Hipster conceptauto raakt hij aan de praat met een journalist van Piston Heads. In het gesprek gaat hij in op het idee van een hot hatch van Dacia.

”We moeten het bestuderen”

Dacia zit in een stroomversnelling. Het merk heeft zich ontpopt van saai budgetmerk naar ruig budgetmerk. Over de gedachte aan een leuke Daciaatje zegt Marotte dan ook: ”Nu Dacia een aantrekkelijk merk is, is het iets dat we moeten bestuderen. Er zit een aantrekkelijkheid om op te bouwen, een merkimago dat we kunnen versterken, dus we kijken ernaar.” Dat is in ieder geval al geen nee.

Dacia Duster door Prior Design op de Autobeurs van Essen 2023

De hot hatch van Dacia moet wel aan de belangrijkste kernwaarde voldoen: hij moet betaalbaar zijn. ”Alles dat we doen, moet de lage kosten van de basis beschermen. Ik ben zelf een grote fan van hot hatches, maar we moeten de schaalvoordelen beschermen. We moeten het dus goed aanpakken.”, zegt de vice-voorzitter. Het mag dus niet te duur zijn om te maken, maar zal ook niet de prijs van de andere modellen aantasten.

1+1?

Een aantal jaar geleden zou je bij Dacia niet bepaald denken aan sportiviteit. Dankzij de Dakar-deelname is dat beeld al wat veranderd. Een link met de Dakar-rally of Sandrider-rallyauto zou dus zo gemaakt kunnen zijn bij een hete hatchback.

Daarnaast heeft Dacia natuurlijk nog Renault en dus ook Alpine om op te leunen. Toch ziet Marotte een één-tweetje met Alpine niet zitten. Het is volgens hem geen optie, omdat Dacia niet de waarde van de zustermerken niet wil schaden.

Prior Design, melden!

Hoe zou het sportieve model dan tot stand moeten komen? De vice-voorzitter zegt: ”Er zijn genoeg manieren om het met andere merken te doen.” Bij andere merken denk ik direct aan de Duster-bodykits van Prior Design. Van mij mag vervolgens KW zorgen voor een schroefset, BBS de wielen en laat Cosworth maar een leuk torretje bouwen. Succes gegarandeerd, denk ik.

