Met Lumma-velgen is de Audi Q8 écht om op te eten

Eerlijk waar, dit is toch een snoepje?

Omdat de Audi Q8 helemaal zo oud nog niet is, zijn de tuners momenteel waarschijnlijk nog druk bezig met het ontwikkelen van hun extreme widebodykits voor het SUV-vlaggenschip van Audi. Tot het moment aanbreekt dat de sluizen zich openen en we bedolven worden onder een een stortvloed aan wanstaltige Audi’s Q8, moeten we het doen met subtieler aangepaste exemplaren. Na de poging van ABT is het nu de beurt aan Lumma.

We zijn enigszins verrast door hetgeen de tuner hier neerzet, want Lumma staat vooral bekend om zijn loeidikke bodykits voor allerlei grote SUV’s, zoals de Range Rover Sport, de F-Pace en de Bentayga. We rekenen er dan ook op dat de Q8 in kwestie slechts een voorbode is voor een groter project, want enkel met een puike velgenset komen ze er hier niet vanaf.

Lumma presenteert voor nu slechts een nieuwe velgenset voor de Audi Q8, die toebehoren aan de welbekende CLR Racing-reeks. Klein zijn ze allerminst, Lumma levert het fraai gevormde metaal in 22″. Wanneer je enkel het toevoegen van deze velgen niet voldoende vindt, dan zul je alsnog bij ABT aan moeten kloppen. De huistuner van Audi heeft de 286 pk sterke krachtbron van de 50 TDI namelijk opgekieteld tot 330 pk. Voor het betere werk zul je nog even je geduld moeten bewaren.

