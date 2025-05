Koop de goedkoopste Toyota EV en krijg opnieuw rijles!

De instap-EV van het grootste merk ter wereld heeft een Nederlandse prijs!

Het huidige succesvolle Toyota-gamma loopt op zijn laatste benen. De Japanners zijn druk bezig met het vernieuwen van bestaande modellen, zoals bij de Corolla Cross al is gedaan en vermoedelijk binnenkort met de RAV4 gaat gebeuren. Maar er is ook ruimte voor nieuwe modellen. Of nou ja, nieuwe modellen – beter gezegd: comebackmodellen. De Toyota Urban Cruiser is terug en heeft sinds vandaag een Nederlandse prijs.

Net als in 2009 moet de Urban Cruiser in 2025 de instapper. Goed, de Proace City is nog goedkoper, maar da’s een busje. Dat ie de goedkoopste Toyota EV is, wil niet zeggen dat de Urban Cruiser een kleintje is. Met een wielbasis van 2,7 meter is de afstand tussen de assen 14 centimeter groter dan bij de populaire Yaris Cross en 6 centimeter groter dan bij de C-HR. De ruimte achterin kun je optimaal benutten dankzij een verstelbare achterbank.

Specificaties

Toyota brengt voorlopig vier versies van de Urban Cruiser uit met ieder een eigen prijs. De basisuitvoering heet Active en is al best leuk aangekleed. Adaptive cruise control, een warmtepomp, 18-inch lichtmetalen velgen, twee schermen van ruim 10 inch en er zijn USB-C-poorten voor- en achterin. Een 48-kWh accu zorgt voor een range van 344 kilometer en je hebt 144 pk aan vermogen.

Uitvoering nummer twee, de Dynamic, krijgt een sterkere motor (174 pk) en een grotere batterij (60 kWh) voor een actieradius van 426 kilometer. De Executive-uitvoering is aan de binnenkant wat luxer aangekleed, maar krijgt wel dezelfde specs als de Dynamic. Dat, tenzij je vierwielaandrijving wilt. De Executive AWD heeft 184 pk aan vermogen, maar wel een rijbereik van 395 kilometer.

Toyota maakt bij de ontwikkeling van de batterij van de Urban Cruiser gebruik van een stof die lithium-ijzerfosfaatbatterij heet. Dit spul gaat langer mee, is veiliger en goedkoper dan het veelgebruikte lithium-ion. De batterijen DC-opladen van 20 naar 80 procent duurt 38 minuten.

Terug naar de rijschool

Voor we doorgaan met de prijs van de Toyota Urban Cruiser, eerst even dit. De Japanse autofabrikant wil dat je het meeste uit de niet-zo-geweldige actieradius weet te halen. Daarom krijgt elke berijder van een nieuwe Toyota EV (en dus ook bij de Urban Cruiser) de mogelijkheid om een één-op-één EV-coachingsessie te volgen. ”Zo kan de bestuurder alle functies in de praktijk goed inzetten”, zegt Toyota. Ik weet niet goed of ik dit een beetje treurig of juist heel slim vind.

Prijs Toyota Urban Cruiser

Nu wordt het interessant: wat ben je minimaal kwijt bij Toyota voor een EV? De Urban Cruiser Active is te bestellen vanaf 32.995 euro. De Urban Cruiser Dynamic begint bij 35.795 euro, de Urban Cruiser Executive is leverbaar vanaf 38.295 euro en de AWD-versie van de Executive gaat voor tenminste 39.795 euro.

Concurrenten