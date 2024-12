Nieuwe Tesla Model 3 krijgt functionele carbon widebody

De widebody op deze nieuwe Tesla Model 3 is niet alleen voor het oog.

Wat Alpina is voor BMW, Abt voor Audi en Ruf voor Porsche is Unplugged Performance voor Tesla. Alle modellen, van de S3XY-lijn tot de Cybertruck, moesten geloven aan verschillende upgrades. Om het geheel nog wat kracht bij te zetten, bouwt UP ook te gekke Tesla-racers voor Pikes Peak. De nieuwste creatie is een behoorlijk mooie widebody voor de nieuwe Tesla Model 3.

Een tijdje terug kondigde UP het pakketje al aan, maar nu krijgen we de extraatjes te zien op een echte auto. De widebody past op iedere uitvoering van de gefacelifte Tesla Model 3. Laten we voorop stellen dat Unplugged zich niet heeft ingehouden. Het meest in het oog springend is de agressieve splitter.

Ben je het koolstofvezel onderdeel even zat, dan kun je het er gemakkelijk afhalen. Het extra deel zorgt voor meer druk op de voorwielen, terwijl de luchtweerstand ongeveer gelijk blijft. Oftewel: betere aerodynamica!

Nog meer aanpassingen

Op de flanken van de voorbumper brengt UP wat canards aan. Deze delen sturen meer lucht boven de bumper door en langs de auto af. Ook deze onderdelen kun je er makkelijk op en af halen. Verder monteert Unplugged nog zijskirts onder de deuren, nieuwe velgen en een carbon diffuser. De achterklep loopt nu wat verder door om te fungeren als spoilertje terwijl er ook nog een behoorlijke achtervleugel boven hangt. Ook het kontje wordt dus hard naar beneden geduwd.

Wat de aanpassingen precies doen met de actieradius en downforce van de Model 3 vertelt UP helaas niet. Je kunt de widebody voor de nieuwe Tesla Model 3 in zijn geheel bestellen of losse onderdeeltjes kopen. Het complete pakket gaat voor omgerekend ongeveer € 7.000,-. Zie je zo’n Model 3 die je wel kunt onderscheiden van die van je buurman wel zitten of wacht je liever tot volgend jaar de Model Q komt?