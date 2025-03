Nürburgring Touristenfahrten 2025: de prijzen en veranderingen!

De Ring gaat weer bijna open voor het grote publiek. Dit moet je weten voor je in 2025 meedoet aan de Nürburgring Touristenfahrten.

Nog maar héél even wachten en dan is de Nürburgring Nordschleife weer open voor iedereen. Nou ja, iedereen… Daar komen we zo op terug. Op zaterdag 8 maart 2025 zijn de eerste Nürburgring Nordschleife Touristenfahrten van dit jaar gepland. Voor je de grens oversteekt, is het handig om te weten dat er wat zaken veranderd zijn aan het 20,8 kilometer lange circuit.

Waar de grote lap asfalt al op 8 maart opengaat, moeten liefhebbers van het GP-circuit meer geduld hebben. De Grand Prix Strecke gaat pas op 1 april (geen grapje, denken we) open van 18:00 uur tot 20:00 uur. Hier kun je alle dagen en tijden zien van wanneer de Nürburgring open is voor de Touristenfahrten in 2025

Prijzen voor een rondje op de Ring

Alles in het leven wordt duurder, maar een rondje Nürburgring niet. Dat geldt voor zowel een rondje Nordschleife, een 15 minuten durende sessie op het GP-circuit als de seizoenskaart. Hieronder vind je de prijzen.

Nordschleife Maandag t/m donderdag € 30,- per ronde Vrijdag t/m zondag + feestdagen € 35,- per ronde Grand Prix Strecke Maandag t/m zondag € 35,- voor 15 minuten Seizoenskaart Seizoenskaart 2025 € 3.000,-

Voor de minder potente rekenaars: als je meer dan 100 rondjes tussen maandag en donderdag rijdt, is een seizoenskaart goedkoper. Hetzelfde geldt voor liefhebbers die vaker dan 85 keer een sessie op het GP-circuit boeken. Denk hierbij aan Nürburgring-junkies als Misha.

Ook het bonussysteem keert terug. Maak een accountje, zet er geld op en je verdient extra credits. Het systeem moedigt je natuurlijk aan om zoveel mogelijk geld op je account te zetten. Stort je € 500 op je account, dan krijg je € 600 aan rijtegoed.

Aanpassingen aan de Nürburgring Nordschleife

De grootste verandering die je zult opmerken, is de scheiding tussen motorfietsen en auto’s. Eerder werden te trage auto’s geweerd. Volgens de organisatie veroorzaken motorrijders vaak onveilige situaties op het circuit. Daarom worden motorfietsen en auto’s nu gescheiden tijdens open dagen. Er komen vier dagen per seizoen waarop alleen motoren welkom zijn.

De afgelopen winter is er wederom hard gewerkt aan het 73 bochten tellende circuit en het aangesloten GP-circuitje. In totaal is er € 2,5 miljoen geïnvesteerd. Een deel daarvan is geïnvesteerd in nieuw asfalt. 1,3 kilometer circuit is voorzien van een nieuwe toplaag in de bochten Pflanzgarten, Brunchen 2 (ook bekend als YouTube corner) en Kesselchen. De grote vraag van deze aanpassingen is of je straks nog wel air-time kunt pakken in Pflanzgarten. De GP-baan is de afgelopen maanden gemoderniseerd met onder andere nieuwe afwatering, brandkranen en bekabeling.

Nieuwe uitgang

Als toepasselijk einde voor dit artikel richten we ons op de nieuwe uitgang van de Nordschleife. Aan het einde van je ronde kun je straks de parkeerplaats overslaan en direct op de openbare weg komen. Er komt een nieuwe uitgang die hieronder met een gele lijn is aangegeven. De nieuwe uitgang zorgt volgens de baas van de Nürburgring voor ”congestie tijdens de spitsuren verder verminderen en ook het verkeer in de nabijgelegen stad Nürburg verlichten”. Oftewel, de doorstroming rondom de rotonde moet er beter van worden.

Zo, nu kun je goed voorbereid op pad richting Nürburg. Lees voor je vertrekt ook nog onze zes tips voor een fijne Ring-ervaring. Viel Spaß!