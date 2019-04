Deze Mustang heeft 355 pk per wiel

Per aangedreven wiel, welteverstaan.

Niet iedereen is een even grote fan van tuning. Het mechanisch en optisch aanpassen van een auto is niet aan iedereen besteed. Een fabrikant is jaren bezig met de ontwikkeling van een auto. Waarom zou je dan in hemelsnaam door een of andere garage je auto helemaal onder handen laten nemen? Grote kans dat het ten koste gaat van de betrouwbaarheid en vaak levert het niet eens een beter rijdende auto op.

Gelukkig zijn sommige tuners net even wat beter dan andere tuners. Het Amerikaanse Roush is er zo eentje. Roush heeft naast een tuningsafdeling ook diverse raceteams voor verscheidene raceklassen in de Verenigde Staten. Die jongens weten dus echt wel wat wel en niet verstandig is. Sterker nog, het zal niet de eerste keer zijn dat Roush een Ford-product beter weet op te voeren dan Ford zélf.

Met name de eerste Shelby Mustang GT500 was zo’n geval. Dat ding had een teruggetunede V8 uit de Ford GT onder de kap liggen met bijna 500 pk. Later zelfs nog meer. Maar op het gebied van remmen en onderstel hadden ze beter hun best kunnen doen, iets wat Roush pijnlijk aantoonde. Waarschijnlijk heeft Ford zich die kritiek aangetrokken, want de nieuwe Shelby GT500 moet nog altijd officieel gelanceerd worden.

Mocht je niet kunnen wachten, dan kun je al wel bij Roush terecht. Hun laatste Mustang is de zogenaamde ‘Stage 3’ versie van hun Mustang, een doorontwikkeling van de ‘Jackhammer‘. De basis is een doodnormale Mustang GT. De 5.0 V8 wordt voorzien van een enorme supercharger, waardoor het vermogen stijgt van zo’n 450 pk naar maar liefst 710 American ponies. Mocht je een fan zijn van trekkracht, kun je helemaal aan je, eh, trekken komen: de V8 levert 827 Nm.

Maar daar houdt het niet op. Een Mustang veel vermogen geven is één ding, er een goed rijdend geheel van maken is iets anders. Daarom zijn de wielen, banden, veren, dempers, anti-rolbars, remmen en dergelijke allemaal aangepast. Het geheel wordt afgemaakt door een zeer fraaie bodykit. De Roush Mustang Stage 3 voor 2019 beleeft zijn debuut op de New York Motor Show. De officiële onthulling met meer tevens en afbeeldingen volgen later.