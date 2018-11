Nieuwe Urus-concurrent komt uit onverwachte hoek

Je raadt het nooit.

Het segment van grote, luxe en vooral snelle SUV’s is vandaag de dag groter dan dat het ooit is geweest. Auto’s als de Porsche Cayenne, de Bentley Bentayga, de Rolls-Royce Cullinan en ook de Lamborghini Urus maken hier de dienst uit. Volgens het Japanse Spyder7 moet daar op korte termijn een nieuwe concurrent naar het oppervlak komen drijven. Niet geheel onverwachts is het ditmaal geen Europeaan, of zelfs een gênant dikke Amerikaan, maar een krachtige SUV uit het land van de rijzende zon.

De bron spreekt in het specifiek over een nieuwe SUV die bij het adres van Lexus vandaan moet komen. De Japanse autofabrikant, die opereert als luxedivisie van Toyota, heeft naar verluidt plannen om binnen nu en twee tot drie jaar met een potente SUV op de proppen te komen. Volgens het geklets in de wandelgangen mikt Lexus zijn pijlen op de Lamborghini Urus.

Hoewel deze nieuwe SUV naar het schijnt aanvankelijk met een 3,5-liter twin-turbo V6 i.c.m. een stel elektromotoren moet worden geleverd, wil Lexus daarna een zogenaamde F-versie van de nog naamloze auto ter wereld brengen. Eerstgenoemde moet ongeveer 430 pk uit zijn deels elektrische aandrijflijn trekken, maar de krachtigere versie moet naar verluidt in de buurt van 660 pk gaan krijgen. Dit vermogen moet worden geproduceerd door de vierliter twin-turbo V8 die eveneens in de huidige LC F ligt.

Ondanks het feit dat Lexus nog niets heeft bevestigd of nog niets heeft laten weten over het ontwerp van deze potentiële power-SUV, vertelt de bron dat de auto gebaseerd wordt op de LF-1 Limitless Concept. Lexus presenteerde dit studiemodel eerder dit jaar op de beurs in Detroit. Volgens de bron moet de auto aanzienlijk goedkoper worden dan de Lamborghini Urus.