Is deze Audi Supercar welkom?

Achterkant ziet er in elk geval fine uit.

Dit weekend staat er weer een ouderwetse Klassieker klaar: de 24 uur van Le Mans. Het is de oudste nog gehouden race op de autosportkalender. Al sinds 1923 strijden coureurs en fabrikanten om de eer. Het zal niemand van jullie ontgaan zijn dat sinds 2000 er een team ietwat dominant aanwezig was: Audi.

Het merk met de vier ringen heeft in de periode van 2000 tot 2014 bijna elke keer gewonnen. In 2009 was Peugeot met de 908 HDI FAP te sterk, terwijl in 2003 de bloedmooie Bentley EXP Speed 8 op het hoogste schavot stond. Van die laatste zou je kunnen zeggen dat het een halve Audi was, want op de koets na waren de auto’s grotendeels identiek. Het succes van de Le Mans auto’s heeft mede geresulteerd in de Audi R8 (die zijn conceptleven begon als Audi Le Mans quattro) en de naam deelt de sportwagen van Audi met de R8 LMP racewagen.

Harstikke leuk natuurlijk zo’n R8, maar het is in basis natuurlijk een Lamborghini Gallardo (of Huracan) met een paar afwijkingen. In tijden dat AMG met iets heel bijzonders komt en Aston Martin ook zijn messen slijpt met de Red Bull hypercar, waarom doe Audi niet mee? De gedachte klinkt gekker dan dat deze eigenlijk is. Met merken als Porsche, Lamborghini en Bugatti in het gamma moet er voldoende techniek voorhanden zijn om met een raszuivere hypercar op de proppen te komen.

Waarschijnlijk had Milen Ivanov hetzelfde idee. Het resultaat is een buitenissige hypercar met duidelijk herkenbare trekjes van de Lamborghini Veneno, Bugatti Chiron en de huidige R8. Naast elkaar zitten zal waarschijnlijk niet lukken, wellicht achter elkaar. Leuke details zijn de bizar platte buitenspiegels (of zijn dat gewoon vleugels?), de carbonfibre achterkant en het retro Audi beeldmerk.

Wat zeggen jullie: maken of kraken? Laat het weten in de comments.