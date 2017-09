Surprise: de 911 GT2 RS is bloedsnel

De verrassing is niet dat 'ie snel is, maar hoe snel.

Als er één automodel is dat in (te) veel smaakjes leverbaar is, dan is het wel de Porsche 911. Het is bij lange na niet de best verkopende Porsche (dat zijn de Macan en Cayenne), maar het model definieert het merk als geen ander. Er is een 911 voor puristen (911 Carrera met handbak), aspirant-coureurs (911 GT3), poseurs (911 Carrera 4 Cabriolet met PDK) en mensen met haast (911 Turbo). Zo nu en dan komt Porsche dan eindelijk met een 911 voor mensen met een overschot aan schone onderbroeken: de GT2.

Sinds de vorige generatie (997) krijgt de GT2 meteen de ‘RS’-behandeling. Een hardcore sportmonster met een acceleratievermogen waar Daphne Schippers jaloers op zou zijn. De opgaven voor de sprint naar de 100 km/u (2,8 seconden) en 200 km/u (8,3 seconden) zijn indrukwekkend, evenals de topsnelheid (340 km/u). Het is een onderstatement om te zeggen dat de 911 GT2 RS snel in een rechte lijn is. Waarvan akte. Indrukwekkend ook om te aanschouwen, zoals @Wouter laat zien in deze video.

Maar zoals wij allen weten: in een rechte lijn is één discipline. Gaat zo’n GT2 RS nog een beetje de bocht om? Jazeker. Onze Britse vrienden van Bridge To Gantry waren (zoals zo vaak) aanwezig op Nordschleife van de Nürburgring. Geheel toevallig was Porsche net wat tests aan het doen met een boterbloemgele GT2 RS.

Verscholen in bocht 13 (eigenlijk de eerste bocht na de oorspronkelijke start/finishlijn) werd met behulp van een stopwatch gemeten hoe snel de gele bliksemschicht voorbij zou komen. De omstandigheden waren gunstig: roog en relatief koel. De tijd was zo’n 6 minuten en 56 seconden. Dat is langzamer dan de Lamborghini Huracan Performante. Echter, de officiële tijd is niet van start tot finish, maar iets ervoor (scheelt een paar seconden). Ook kon de fotograaf horen dat de GT2 RS nog niet overal volgas gaf. Mark Webber voorspelde het al en ook wij durven hem wel aan: de 911 GT2 RS is binnenkort de snelste auto op de Nordschleife. En altijd goed voor een paar vuile onderbroeken.