Lijst: de 10 duurste kwartels bij de jaarlijkse veiling tijdens de Quail

Dik 44 miljoen Dollar bracht de veiling op in totaal, een nieuw record. 96 procent van de aangeboden auto’s werden verkocht. Dus de markt voor klassiekers en supercars, is nog lang niet dood. Dit waren de goudhaant…euhm…goudkwartels?

Het is weer augustus, dus tijd voor een nieuwe Quail in het immer warme Californië. De bosbranden ten spijt gaat de show ook dit jaar weer gewoon duur door. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een de facto beurs voor bouwers van supercars, hypercars, restomods en andersoortig gaaf spul. Als je geen perskaart hebt, is het echter ook gigantisch duur geworden om aanwezig te zijn. Een aangelegenheid voor de happy few dus.

Enfin, wij zijn, zeker in de zomerperiode, natuurlijk vooral blij met echt autonieuws. Dat is tegenwoordig immers spaarzamer en spaarzamer aan het worden, zo lijkt wel. Of lijkt dat alleen omdat al die elektrische CUV’s zo veel op elkaar lijken? Hoe dan ook: aan de top van de markt is er in ieder geval nog wel lol te beleven. De miljoenen kostende one-offs en few-offs vliegen je om de oren. En ze zijn allemaal doorgaans al verkocht voordat ze gemaakt zijn.

Voor mensen die het feestje aanstekelijk vinden, is er ook ruimte om meteen de teentjes in het zwembad te dippen. Bonhams organiseert namelijk een veiling tijdens het evenement. Dit jaar werd er voor 44,7 miljoen Dollar aan autospul afgehamerd. Hoewel het meerendeel daarvan voor rekening komt van Bugatti’s. We nemen de top 10 even kort met je door.

Bugatti Divo – 8.557.500 Dollar Bugatti Chiron Super Sport – 4.460.000 Dollar Bugatti Chiron Pur Sport – 3.985.000 Dollar Apollo Intensa Emozione ‘Ocean Dragon’ 3.442.500 Dollar Pagani Huayra Roadster – 3.305.000 Dollar Pagani Huayra R – 3.030.000 Dollar Koenigsegg Regera – 2.700.000 Dollar Audi Sport Quattro S1 E2 – 1.765.000 Dollar Ferrari 250 GT Europa – 1.512.000 Dollar Alfa Romeo 6C 2300 B Mille Miglia Berlinetta

Een eclectisch gezelschap dus, waarbij met name recente exoten aan de absolute bovenkant van de markt het goed lijken te doen. De Audi is ook opmerkelijk, hoewel enkele dikke Duitsers uit de 80s de afgelopen jaren inderdaad geëxplodeerd zijn in prijs. Denk ook aan de Hammers van AMG. Hoewel er nog één sixties Ferrari in de lijst staat, lijkt dat niet meer de heetste waar te zijn. Of in ieder geval niet wat nu aangeboden en gekocht wordt. Hieronder voor je nieuwsgierigheid een plaatje van de Apollo Oceaan Draak.

Wat zou jij doen, met 44,7 miljoen? Laat het weten, in de comments!