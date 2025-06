Opvallend: bijna de helft van de ICE-rijders staat achter uitfasering plofmotor

Laat 2035 maar komen!

De harde EU-deadline voor de benzinemotor van 2035 wankelt steeds meer. Onder druk van de Europese autobranche en andere lobbyisten zijn de regels voor de CO2-boetes veranderd, maar vooralsnog blijft de uitfasering van 2035. Vreemd genoeg is dat voor veel Europese benzinerijders geen probleem.

De afgelopen jaren vraagt Shell aan duizenden autobezitters om een enquête in te vullen. Ook dit jaar werden er ruim 15.000 respondenten gevonden, waarvan 2.509 uit Nederland. Uit het onderzoek komen een aantal bijzondere uitkomsten.

Uitfasering van de benzineauto

In de onderzoeksresultaten splitst Shell de respondenten in EV-rijders en non-EV-rijders en in het continent waar ze vandaan komen. Van de Europese niet-EV-bezitters geeft 44 procent aan dat ze achter de uitfasering van de verbrandingsmotor staan. Bij de Amerikanen is dit 46 procent. Van alle voorstanders van de verbanning houdt 56 procent vast aan zijn standpunt als EV’s duurder blijven dan benzine- of dieselauto’s.

Willen al die ICE-rijders dan ook overstappen naar een EV? Nee. 41 procent van de Europese benzineslurpers overweegt een EV bij de volgende auto. In 2024 was dat nog 48 procent. De grootste reden hiervoor is de prijs. Onder Amerikaanse niet-EV-rijders is er nog minder behoefte aan de switch: 31 procent overweegt een EV als volgende auto (vorig jaar 34 procent).

Europese EV-rijders ook niet helemaal tevreden

Over het algemeen is het sentiment voor elektrische auto’s bij de overstappers een stuk rooskleuriger. 61 procent maakt zich minder om met een lege batterij te komen te staan dan een jaar geleden. 91 procent overweegt opnieuw een EV te kopen. Steeds minder EV-rijders hebben er een benzineauto naast. 54 procent van de Europese EV-bezitters heeft alleen de elektrische auto (vorig jaar 49 procent). In China is dat percentage al 89 procent.

Waar een deel van de elektrofielen nog over valt, is de laadstructuur. Maar net iets meer dan de helft (51 procent) vindt dat het laadnetwerk het afgelopen jaar is verbeterd in Europa. Maar 17 procent vindt dat je bij het openbaar opladen waar voor je geld krijgt. Dat zijn veel minder EV-rijders dan in Amerika (71 procent) en China (69 procent).

Hoe de EV-bezitters aankijken tegen de vakantierit en de actieradius wordt niet gevraagd. Als je het AB-redacteur @RubenPriest vraagt, is er geen reden meer om over de range te zeuren.