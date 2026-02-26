Grote broer van Hyundai Ioniq 5 N is hier en bijna klaar voor levering!

Dezelfde motor als de leukste EV ter wereld, maar dan ietsjes verstandiger.
Stel, je gaat samen met je partner je eerste EV kopen en je mag beide een aantal eisen stellen. Jij wil dat ie bakken aan vermogen heeft, lekker opvalt tussen de andere EV’s in de straat en een grote spoiler heeft. Je liefje vindt dat jullie een hoge instap nodig hebben en wil vooral comfort en een mooi interieur. Binnenkort is er voor dit stel een perfecte compromisauto: de Genesis GV60 Magma.
Genesis is verwant aan Hyundai en dat is maar goed ook. Door deze link krijgt de hete GV60 dezelfde specs als de Hyundai Ioniq 5 N, wat nog altijd een van de leukste EV’s op de markt is. Net als die elektrische Hyundai heeft de GV60 Magma 650 pk en 790 Nm in de boost-modus. De topsnelheid is 264 km/u en van 0 naar 100 km/u gaat in 3,4 seconden.
De Magma-uitvoering is wat verstandiger dan de Ioniq 5 N doordat het eerder een crossover is dan een grote hatchback. Daarnaast is het interieur niet zo sportief vormgegeven als de Hyundai. Ja, er is nog steeds een boostknop en nep-versnellingsbak, maar ook 10-voudig elektrisch verstelbare suède kuipstoelen, aluminium accenten en de bekende kristalbal in het middenconsole.
GV60 in de echte wereld
Dit had je allemaal al kunnen weten als je een eerder artikel over de Genesis GV60 Magma bij ons hebt gelezen. Het nieuws vandaag is dat het model ook echt klaar is en de leveringen voor de deur staan. Tenminste, in het Verenigd Koninkrijk. Daar kunnen potentiële klanten zich al melden voor een plek op de gastenlijst. De leveringen moeten ergens in de tweede helft van 2026 gaan aanvangen.
En in Nederland dan?
Wie op het moment van schrijven naar de Nederlandse Genesis-website surft, kan er een pagina vinden over dit Magma-model. Helemaal boven staat de tekst ‘Binnenkort beschikbaar’, maar buiten de informatie die al even bekend was, vinden we niks. Daarom namen we contact op met de woordvoerder van Genesis Nederland.
Helaas kan de persvoorlichter nog weinig zeggen over het planning van het merk. Genesis heeft eerst een officieel lanceringsfeestje van het merk zelf alvorens het gaat kijken naar de autoverkoop. Volgens de woordvoerder komt het merk daarna ”zeker in de lucht met mooi nieuws”.
Dit lijkt mij een verkapte toezegging op het nieuws, maar zeker weten doen we dus nog even niet. Of zouden andere onderdelen van de wilde Genesis-plannen al uitkomen? Ik hoop stiekem het meest op de G90 Wingback.
Reacties
Otua zegt
Die G90 wingback is wel echt om te smullen, ik hoop dat er daarvan ook een betaalbare versie komt zodat we hem nog eens op straat gaan zien. De Koreaanse RS6
gregorius zegt
Hier in Zwitserland is Genesis al actief.
Op de Bahnhofstrasse in Zurich; de straat tussen het station en het meer; waar alle Horloge zaken en dure merken hun winkels hebben, zit ook een showroom van Genesis (Cadillac heeft er ook een showroom, Polestar zit 30m verder op in een zijstraat; Tesla zit 100m in een zijstraat).
Nou, daar zijn ze klaar voor deze Magna; hoop Oranje, stickers, opgeblazen ballen. Het lijkt wel kerst.
Persoonlijk snap ik Genesis nog niet.
Ooit heb ik een Infiniti gehad; eigenlijk was dat concept prima: Japanse betrouwbaarheid, maar je zit wat luxer; en alles nog steeds stukken goedkoper dan de Duitsers.
Genesis doet in principe hetzelfde; maar dan voornamelijk met sedan’s en SUV-coupe’s. Dat rijden we toch nauwelijks in Europa? Vandaar dat ze er misschien ook nog niet zo aanwezig zijn.
Anyway, die dubbele horizontale lijnen in al hun lampen kan ik nog steeds niet aan wennen.
Het zou leuk zijn als een EV9 Magna style maken.
Of, eerder, gewoon eens een mooi interieur in die EV9 pompen.
Anyway, leuke auto; niet in het Oranje als het even kan.
PunicaOase zegt
Vind de Ioniq 5 N een stuk beter smoelen..