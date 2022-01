Piaggio Vespa GTS 300: prijzen 2022 op een rij

Wat kost zo’n Piaggio Vespa GTS 300 in 2022? Hier de prijzen van alle versies op een rij.

Prijzen Piaggio Vespa GTS 300

Je verwacht het misschien niet, maar de Piaggio Vespa GTS 300 is een van de populairste motorfietsen van Nederland. In 2021 stond het model zelfs op de derde plaats in de verkoopranglijsten. Alleen de Kawasaki Z900 (nummer twee) en BMW R 1250 GS (nummer een) werden beter verkocht. Waar de Z900 en R 1250 GS traditionele motorfietsen zijn, daar is de Vespa GTS 300 een zware motorscooter.

23,8 pk sterk

Alle versies van de GTS 300 zijn uitgerust met een 300 HPE (High Performance Engine)-eencilinder benzinemotor. Deze viertakt, vloeistofgekoelde motor met vier kleppen en elektronische injectie heeft een motorinhoud van 278 cc en levert maximaal 23,8 pk en 26 Nm bij 5.250 toeren per minuut. Dat maakt dat deze machine geschikt is voor het A2-motorrijbewijs. Met name in de stedelijke gebieden is de Vespa GTS 300 favoriet.

Diverse versies Vespa GTS 300

Van de Piaggio Vespa GTS 300 bestaan diverse varianten. Zelfs zoveel dat het voor ons reden genoeg was om de prijzen van 2022 overzichtelijk onder elkaar te plaatsen. Anders zie je door de bomen het bos echt niet meer. Dus bij deze, een overzicht van de Nederlandse prijzen van 2022.

Prijzen Piaggio Vespa GTS 300 2022

GTS 300 A2 – € 6.499

GTS 300 Super A2 – € 6.699

GTS 300 SuperSport A2 – € 6.899

GTS 300 Super Racing Sixties A2 – € 6.899

GTS 300 Touring A2 – € 6.899

GTS 300 SuperTech A2 – € 7.199

GTV 300 Sei Giorni ‘II edition’ A2 – € 6.989

Duurder dan 2021?

Zijn de Vespa GTS 300-modellen dan duurder geworden in 2022 ten opzichte van 2021? Jazeker, alleen valt de prijsstijging mee. Alle modellen in het overzicht – bekeken van de GTS 300 A2 tot GTS 300 SuperTech A2 – zijn onder de streep 50 euro duurder geworden. Het prijsverschil van de GTV 300 Sei Giorni ‘II edition’ is wat groter. Die moest in 2021 nog 6.689 euro kosten, maar in 2022 betaal je 6.989 euro. Dat is een verschil van 300 euro.

Verschillen van alle versies

Leuk al die versies, maar wat zijn nu precies de verschillen? Eigenlijk is de line-up van Vespa heel overzichtelijk. De GTS 300 vormt de instapper. Elke uitvoering in de line-up wordt geleverd met eigen kleuren. Daarin zit dus al een verschil. Maar de grootste prijsverschillen ontstaan door verschil in aankleding. Zo heeft de Touring ten opzichte van de standaard GTS 300 een windscherm en een bagagerek achter. Om het overzichtelijk te houden, zetten we hieronder per uitvoering wat kenmerken op een rij.

GTS 300 standaard: voorzien van een remsysteem met dubbele schijf, een ABS-systeem, ASR-tractiecontrole en bergruimte in het beenschild inclusief een USB-aansluiting. Leverbaar in de kleuren mintgroen, oranje, grijs en donkerblauw.

GTS 300 Super: valt op door 12-inch wielen met zwarte, diamantgeslepen aluminium velgen, het zwarte zadel en wordt geleverd in de kleuren, geel, wit, rood en zwart.

GTS 300 SuperSport: als overtreffende trap van de Super biedt de SuperSport extra cosmetische details op de carrosserie, zoals de ‘stropdas’ en de volledig zwarte velgen in Vespa-stijl. Deze variant wordt geleverd in de kleuren blauw, wit en grijs.

GTS 300 Super Racing Sixties: een GTS 300 met een retro sausje. Vespa levert hem in geel met groen of in rood met wit. De goudkleurige wielen, de rode en gouden details maken het verder af.

GTS 300 Touring: luxere afwerking van zadel en verder voorzien van een windscherm en een bagagerek achter. Enkel leverbaar in de kleur donkergrijs.

GTS 300 SuperTech: de GTS SuperTech heeft als eerste big-body-Vespa een volledig digitaal dashboard, bestaande uit een 4,3-inch TFT-kleurendisplay. Het systeem is ook te koppelen aan een smartphone, handig voor navigatie bijvoorbeeld. De velgen zijn afgewerkt in matzwart. Verder heeft deze uitvoering subtiele gele details, onder meer op het schild voor en op het zadel. De SuperTech wordt geleverd in matzwart en lichtblauw met een matte finish.

GTV 300 Sei Giorni ‘II edition’: de duurste variant in de line-up – de zogeheten Sei Giorni – is een eerbetoon aan de originele Vespa Sport ‘Sei Giorni’, de tweewielerlegende die tijdens de 1951-editie van de Sei Giorni Internazionale in Varese, Italië, 9 gouden medailles in de wacht sleepte.