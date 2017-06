Raikkonen: Heb beslissing over mijn toekomst genomen

De ijzige Fin hakt knopen door.

Het is al jarenlang vaste prik in de F1: rond deze tijd van het jaar speculeren we over de toekomst van Kimi Raikkonen. De inmiddels 37-jarige wereldkampioen van 2007 tekende na een succesvolle return in de F1 bij Lotus aanvankelijk een contract bij Ferrari voor 2014 en 2015, met een optie voor 2016.

Ondanks dat hij de vergelijking met zijn teamgenoten Alonso respectievelijk Vettel in die eerste twee jaar niet bepaald glansrijk doorstond, werd in 2015 tóch de optie gelicht voor 2016. Vorig jaar deed Raikkonen het wat beter in vergelijking met Vettel, of misschien moeten we zeggen dat Vettel gewoon een matig jaar beleefde. Hoe dan ook betekende het dat RAI nóg een jaar mocht blijven bij het team waar hij ook van 2007 tot en met 2009 reed voordat hij in 2010 17 miljoen betaald kreeg om op te bokken.

Raikkonen geldt nog altijd als een van de populairste coureurs op de grid. Zijn vaak houterige opstelling tegenover de pers geven hem een ‘echte’ uitstraling tussen alle gemediatrainde PR-robots die het grootste deel van de rest van het F1-startveld opmaken. Persoonlijk ben/was ik ook altijd wel fan van de Fin, die samen met ‘One Pablo’ Montoya zo’n beetje de enige was die het Schumacher lastig kon maken in de tijd dat ik een rabiate F1-fan werd.

Maar zelfs de grootste fans moeten onder ogen zien dat het ‘niet meer kan’. Doen ze niet, maar het zou wel moeten. Vettel mag het dan prettig vinden om te weten dat er in de andere auto van het team een man zit die hem eigenlijk niet kan verslaan, maar zo’n topzitje bij moet in het belang van de sport eigenlijk gevuld worden met een topcoureur in zijn hoogtijdagen. Stel je bijvoorbeeld voor dat er geen spanning zou zijn tussen Ferrari en Mercedes dit jaar. Dan wisten we nu al dat Vettel de kampioen van 2017 was, net als in die eerder aangehaalde jaren met de rode baron in de rode Ferrari. Als diehard fan blijf je in zo’n geval wel kijken, maar de sporadische volger haakt al snel af.

Juist na de race in Monaco, waar Kimi op zaterdag even een opleving beleefde door Vettel af te troeven voor de pole position, is de discussie over zijn toekomst bij het team weer opgelaaid. Vettel, die in het verleden eigenlijk al nooit een geweldige indruk maakte in de straten van het Prinsdom, won de race op zondag uiteindelijk afgetekend. Je kan discussiëren over of hij daarbij geholpen werd door zijn team, of dat hij gewoon meer race-pace had dan Kimi. Maar eigenlijk maakt dat niet eens uit. Linksom of rechtsom onderschreef het resultaat dat Kimi de tweede viool speelt bij het team, wat de vraag oproept: hoe lang moet je dat willen als voormalig kampioen?

Voor de bühne ontkent Kimi uiteraard alle noties dat Vettel numero uno is bij Ferrari. Hij zal dat zelf misschien ook willen geloven, maar iedereen weet beter. De pers belaagt de Fin in Canada nu dan ook met vragen over zijn toekomst. Kimi weert de vervelende vragen in eerste instantie af met het gebruikelijke.

“Jullie schrijven toch wat jullie willen, elk jaar weer opnieuw. Misschien moet je de artikelen van vorig jaar even opzoeken en die publiceren [memo to self – geniaal idee].”

Dan laat de man uit Espoo zich volgens Racer.com echter toch een opvallende uitspraak ontvallen:

“Ik heb mijn beslissing al genomen, maar die gaat jullie niks aan.”

Een slip of the tongue? Gezien de prestaties van Kimi en eerdere uitspraken van onder andere FCA honcho Sergio Marchionne, lijkt het immers onwaarschijnlijk dat Kimi unilateraal kan beslissen om te blijven bij het team. De gang naar een ander team lijkt onwaarschijnlijk. Zowel Toto Wolff en vooral Christian Horner hebben zich enkele malen laatdunkend uitgelaten over de Fin als in ‘Vettel is buiten bereik, maar Kimi kunnen we misschien wel hebben’. Rondharken bij een kleiner team voor relatief weinig geld daar heeft Kimi niks meer aan, dus blijft er eigenlijk maar één optie over: een afscheid uit de F1.

Mocht het inderdaad zover komen, is dat jammer, maar tegelijkertijd zoals hierboven aangegeven wat mij betreft wel tijd. Het zou wel mooi zijn als Kimi in dit geval, net als Lauda in zijn laatste jaar, nog minimaal één keer een race kan winnen. Op Spa bijvoorbeeld, waar de Fin met name in zijn vroege carrière liet zien uit racehout van het beste soort gevormd te zijn.