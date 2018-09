Gallery: zalige Porsches tijdens Rennsport Reunion VI

Niets zeggen, gewoon kijken.

Dit weekend is het goed aan in Califoniƫ. Met name op WeatherTech Raceway, beter bekend als Laguna Seca, zijn er festiviteiten aan de gang waar we ons zeker in kunnen vinden. Porsche houdt daar namelijk de zesde editie van de Rennsport Reunion.

Aldaar heeft Porsche een enorme bende auto’s verzameld, die stuk voor stuk iconen zijn in hun eigen recht. Of we nu spreken over Porsche’s ultieme werkpaard, de tractor (met Pink Pig livery), of de 917 KH, de Duitsers hebben auto’s in alle soorten en maten meegenomen. Afgezien van de klassiekers, verscheepte Porsche eveneens de 911 Speedster Concept en de gloednieuwe 935 naar de Verenigde Staten.

Afgezien van de auto’s die Porsche zelf heeft meegenomen, zijn er in totaal meer dan 350 bolides meegenomen door deelnemers aan het evenement. Daarnaast zijn er liefst 50 legendarische coureurs afgereisd om mee te doen met de zesde editie van de reĆ¼nie.

Goed, we hebben voldoende woorden vuilgemaakt aan het evenement. Het is tijd om de foto’s te bekijken!