Wanneer komt Porsche met de 918-opvolger?

En wat kunnen we verwachten?

Het trio Ferrari LaFerrari, McLaren P1 en Porsche 918 Spyder is alweer even geleden. We hoeven echter morgen geen gloednieuw model te verwachen. Dat is ook niet zo vreemd, want de cyclus van een hypercar valt niet te vergelijkingen met andere productieauto’s. Tussen de Enzo en de LaFerrari en de Carrera GT en de 918 Spyder zat ook een gat van circa 10 jaar.

McLaren heeft met de gelimiteerde Senna laten zien nog niet klaar te zijn met het bouwen van bijzondere auto’s. De Senna valt echter niet in dezelfde categorie. Oneerbiedig gezegd is dit een opgedirkte 720S met zeer vooruitstrevende aerodynamica. Een echte opvolger van de P1 zal nog wel even duren.

Porsche topman Oliver Blume heeft in elk geval tegenover Drive op de Autosalon van Genève gezegd dat het merk momenteel onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een opvolger. Blume wist nog niet te zeggen of het weer een hybride supersportauto gaat worden, of dit keer een high performance volledige elektrische auto. Qua technologie zitten we in een overgangsfase. Hybride hypercars zijn heet en actueel, kijk bijvoorbeeld naar de Aston Martin Valkyrie en de Mercedes-AMG One, en volledige elektrische hypercars zijn vooralsnog exotisch (Rimac).

Voorlopig zal het nog stil blijven vanuit Porsche, licht Blume toe. Pas richting 2025 of nog later kunnen we een eventuele opvolger van de 918 Spyder verwachten. Inmiddels is het zes jaar geleden dat Porsche de 918 Spyder onthulde op de Frankfurt Motor Show.