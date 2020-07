Dit kosten de elektrische bedrijfswagens van Peugeot, Citroën en Opel

Het elektrische bedrijfswagen trio van PSA heeft een prijskaartje gekregen. Dit kosten de Opel Vivaro-e, Peugeot e-Expert en de Citroen e-Jumpy.

Ze worden alledrie als afzonderlijke bedrijfswagens gepresenteerd, maar onderhuids is dit trio natuurlijk technisch gelijk aan elkaar. Het komt aan op kleine verschillen en uiteraard een eigen uiterlijk. Het is net wat je het meeste aanspreekt. Van de Opel Vivaro-e, Peugeot e-Expert en de Citroen e-Jumpy zijn nu de prijzen bekend. Tijd om het elektrische drietal eens te vergelijken.

Techniek

We gaan het eerst kort over de techniek hebben, want dat is driemaal hetzelfde met een 136 pk sterke elektromotor. Er is keuze uit een versie met een 50 kWh accupakket of een 75 kWh accupakket. Eerstgenoemde brengt je volgens de WLTP 230 kilometer ver in je Opel, Peugeot of Citroën. Het grotere accupakket is goed voor een actieradius van 330 kilometer. De busjes komen in meerdere lengtevarianten op de markt.

Opladen kan op meerdere manieren. De drie busjes krijgen standaard een kabel meegeleverd om de bedrijfswagens op te laden via een stopcontact. De Opel, Peugeot of Citroën kan ook opgeladen worden via een wallbox of snellader. Met 100 kW DC-laadstation is de 50 kWh batterij in een halfuur voor 80 procent opgeladen. Standaard komen de elektrische bedrijfswagens met een 11 kW lader (3-fase). Een 7.4 kW lader (1-fase) zal later beschikbaar komen.

Opel Vivaro-e prijs

Voor 30.599 euro exclusief BTW staat een Vivaro-e op de stoep. Het gaat hier om de instapper met het 50 kWh accupakket. De Vivaro-e als 75 kWh is er vanaf 38.999 euro exclusief BTW.

Peugeot e-Expert prijs

Prijzen voor de Peugeot e-Expert beginnen bij 28.300 euro exclusief BTW. Wat de variant met 75 kWh moet gaan kosten is op dit moment nog niet bekend. Peugeot verwacht daar spoedig een antwoord op te kunnen geven. Dit zal echter niet zo gek veel verschillen met de andere twee.

Citroën e-Jumpy prijs

De Citroën e-Jumpy is gezet op een vanafprijs van 29.300 euro exclusief BTW. Wil je de 75 kWh versie dan moet je minimaal 36.700 euro exclusief BTW op tafel gooien.