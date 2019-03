Porsche neemt de 911 GT2 RS weer in productie

Wel een in een zeer beperkte oplage.

Je hebt Porsche 911’s en Porsche 911’s. Bij de 991 was de verscheidenheid aan modellen enorm groot. Je ideale 911 uitzoeken duurde gemiddeld een weekje of twee, alvorens je kon beginnen aan de ellenlange optielijsten. Echter, wilde je de snelste en meest intimiderende 911 hebben, dan was de keuze snel gemaakt: de Porsche 911 GT2 RS.

Heel kort door de bocht is deze raszuivere anabolen-kever een kruising tussen een 911 GT3 RS en een 911 Turbo S. Dus een relatief kale en rauwe 911, maar dan met een opgefokte turbomotor achterin. De orderboeken voor een 911 GT2 RS waren al een tijdje gesloten. De laatste exemplaren zijn in februari van de band gerold. Nu kunnen we weer een paar jaar wachten totdat Porsche met een GT2 RS variant van de nieuwe 992 komt. Echter, Porsche gaat een kleine serie extra produceren van deze epische widow-maker.

De reden is iets minder leuk. Vorige week zonk namelijk de ‘Grande America’, een vrachtschip met een enorme hoeveelheid auto’s aan boord. Op deze boot waren vooral heel erg veel Audi’s aanwezig. De Braziliaanse Audi-importeur had een flinke bestelling gedaan van de typen A3, RS4, RS5 en Q7. Er waren echter ook wat Porsches aanwezig, waaronder een paar Cayennes en 718’s. Daarnaast waren er een handvol exemplaren van de 911 GT2 RS aan boord.

De Cayenne en 718 worden nog geproduceerd, dus Porsche kan dat relatief gemakkelijk oplossen. Betreft de 911 GT2 RS is Porsche de beroerdste niet en komt men de klanten graag tegemoet. Porsche heeft aan de betreffende klanten bevestigd dat zij zich geen zorgen hoeven te maken. In April 2019 zullen er nog een paar extra exemplaren van de GT2 RS van de band rollen. Deze worden in juni uitgeleverd.