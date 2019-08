Deze occasion is de beste oplossing voor files

Toegegeven, je lost de files niet op, maar het wordt wel draaglijker.

Auto’s gaan steeds meer op elkaar lijken. Het is een veelgehoorde frase. Helaas koopt de consument voornamelijk auto’s die inderdaad veel op elkaar lijken. Dat is natuurlijk heel erg logisch. Zo’n fabrikant doet marktonderzoek, waarbij de uitkomst hetzelfde is als bij het marktonderzoek van al die andere fabrikanten.

Daardoor krijg je min-of-meer dezelfde eisen en wensen bij ‘input’. Vervolgens gaan de ingenieurs en bonentellers hun plasje erover doen. Het resultaat is dat je het verschil tussen een Hyundai i30, Opel Astra, Seat Leon en Renault Mégane nauwelijks kunt zien. Zowel qua design als qua rijeigenschappen zijn de verschillen niet groot.

Soms durft een fabrikant een gewaagde keuze te maken. Waarom Renault heeft besloten om de Avantime in productie te nemen, blijft een raadsel. De auto combineerde de rijeigenschappen van een MPV met de ruimte van een coupé. Het was zeker geen traditionele sportcoupé. Het was eigenlijk een superluxe treinwagon. Je zat wat hoger en er was veel licht om je heen door veel glas. Zeker in het hedendaagse verkeer is een Avantime een geweldige en originele keuze. Lekker onthaasten terwijl alle lease-hybrides om je heen vechten voor een paar vierkante meter asfalt.

In een Renault Avantime zet je de Cafe del Mar-playlist aan beweeg je je langzaam voort. Je haalt je bestemming toch wel. Het exemplaar wat wij vonden is origineel doch erg prijzig. Het is een Avantime Privilege uit 2003 en voorzien van de enige goede motor, de 2.9 liter V6. Deze vierentwintig klepper is bij dit exemplaar gekoppeld aan een automaat. Er was ook een handbak leverbaar, maar zo fijn was die niet in het gebruik. Daarbij past een relaxte automaat véél beter bij het karakter van de Avantime.

Dit exemplaar is zoals gezegd vrij duur, want de eigenaar wil graag 30.000 euro voor de toekomstige klassieker hebben. Voor dat geld kun je serieus een eind komen om alle Laguna’s uit 2003 te kopen. De lage kilometerstand van slechts 19.000 is uiteraard debet aan de hoge prijs. De andere reden is de bijzondere kleur: Vert Taiga. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.