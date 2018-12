Autoblog advies: waardevast RS3 alternatief voor 50k

Altijd lekker shoppen met zo'n budget, maar is het genoeg om aan de wensen te voldoen?

Deze week een iets kortere aanvraag dan normaal, maar zeker niet minder interessant. Het betreft Autoblog-lezer Nick. Nick heeft enkele jaren geleden een zwaar verkeersongeval meegemaakt. Het gaat gelukkig weer een stuuk beter met hem, maar dat is niet vanzelfsprekend geweest. Hij heeft een reeks operaties en revalidaties moeten ondergaan. Intussen is hij echter weer aan het werk.

Met al die ellende in het achterhoofd wil hij zijn zinnen even verzetten en genieten van het leven. Zelf vind Nick de Audi RS3 een geweldige auto. Met name het geluid en de prestaties spreken hem zeer aan. Ze zijn gebruikt goed te vinden en ze zijn relatief compact en luxe. Een Audi S8 is leuk voor over 30 jaar, maar Nick vraagt zich af of het een verstandige investering is.

Nee, in principe niet. Tenminste, als het puur om financieel verstand gaat. De Audi RS3 is een relatief nieuwe en dure auto waar er heel erg veel van gebouwd zijn. Die gaan nog wel even afschrijven. Als je de kilometers echter beperkt weet te houden, dan valt de afschrijving behoorlijk mee. Topmodellen als de RS3 vinden altijd wel een doelgroep. Uiteraard heeft Nick ook onze tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Bedrijfswagen Mercedes c break 2018 en privé vw t2 westfalia 1970 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 50.000 Jaarkilometrage: 5.000 tot 8.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Extra speelgoedje en investering Gezinssamenstelling: Net getrouwd, hopelijk snel kindjes Voorkeursmerken /modellen: Duits No-go modellen / merken: Italiaans en Amerikaans

Omdat de aanvraag vrij algemeen is, kunnen we heel algemene aanbevelingen doen. Die zullen er ook zeker zijn. Echter, we hebben bij een paar opties onze teugels iets laten vieren. Aangezien je van plan bent om er vrij weinig kilometers mee te gaan rijden, kun je ook kiezen voor iets wat meer exotisch is.

Wat mis je door de no-go?

Je geeft aan geen Italiaan of Amerikaan te wensen. Op het gebied van Italianen is er niet heel veel keuze. De Alfa Romeo Giulia in Quadrifoglio trim is ver boven het budget, de Giulia in Veloce-trim ook. Maar voor 50k en een verstandige investering zouden wij opteren voor een Alfa Romeo 4C (960). Deze gave, carbon sportwagen is compleet anders dan een Audi RS3. Hopeloos onpraktisch, veel te rauw en erg krap. Maar tegelijkertijd ook sensationeel, bloedsnel en redelijk waardevast. De ergste val hebben ze al gemaakt.

Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI quattro (8V)

€ 49.995

2015

45.000 km

In principe is de Audi RS3 een fantastische keuze. Die vijfcilinder TFSI motor is een absolute heerlijkheid. De koppelafgifte is romig, het blok is gewillig om toeren te maken en dat verslavend lekkere oneven timbre van de vijfcilinder maakt het plaatje compleet. De RS3 Sportback heeft een keurig interieur en is ook nog eens vrij praktisch. Een echte GT onder de hot hatches. De RS3 is echt heel erg snel, maar overlaadt je niet met sensaties. Dat is niet per ongeluk gedaan, de RS3 is gebouwd, ontwikkeld en ontworpen om elke dag inzetbaar te zijn. Het is geen vlijmscherpe hot hatch. Qua restwaarde zijn we huiverig. De vorige RS3 zakt nog altijd lekker door, dus deze gaat dat ook doen, waarschijnlijk. Voor de aandachtspunten, kun je ons RS3 aankoopadvies bekijken.

BMW 1M Coupe (E82)

€ 49.875

2012

41.100 km

Bij BMW kun je meerdere kanten op als je dit geld te besteden hebt, maar dit is de beste aanschaf die je kunt doen. De 1M Coupé is weliswaar een allegaartje van onderdelen uit de magazijnen van BMW Motorsport, maar het is wel een smakelijk geheel worden. Qua wegligging is de 1M Coupe een van de leukste en meest vermakelijke auto’s van dit decenium. De motor is ‘niet een echt M-blok’, maar maakt dat uit? Nee, want die twin turbo zescilinder is eveneens een pareltje. Qua restwaarde zit je bij deze wel goed. Nu gaat het nog niet zo hard als het internet doet geloven, maar de prijzen stabiliseren behoorlijk. Sterker nog, je moet je best om er eentje te vinden onder de 50 mille.

Porsche 911 Carrera S (997)

€ 49.500

2006

75.000 km

Een lekkere standaardkeuze vandaag. Het is echter niet zonder reden. Deze generatie 911 is eigenlijk alles wat je er maar van kan en wil wensen. De auto is modern genoeg om geregeld erin te rijden. Kwalitatief zitten ze behoorlijk goed in elkaar, alhoewel de auto zeker zijn aandachtspunten kent. Aan de andere kant is het wel een raszuivere sportwagen, geen C-segmenter met een grote motor. Die 3.8 zescilinder boxer past er heerlijk bij. Ga voor een handgeschakelde Carrera S en je zit qua prestaties en rijbeleving meer dan goed. Nadelen? Ja, het onderhoud is vrij prijzig. Ook kunnen ze nog ietsjes afschrijven. Als laatste is het geen bijzondere auto in het segment. Je ziet ze werkelijk overal. Een andere goede optie is een Porsche Cayman in een aparte uitvoering, maar die zijn een stuk lastiger te vinden.

Lotus Evora 2 + 0

€ 44.345

2010

29.000 km

Als het iets van de gebaande paden mag afwijken, maar ook weer niet te apart mag zijn, dan is de Lotus Evora zeker het overwegen waard. Bij de Lotus Evora staat alles in het teken van dat magistrale chassis. Dat is zeer hoogwaardig en uiterst zorgvuldig uitgebalanceerd. De motor is ‘slechts’een V6 van Toyota origine. Aan de andere kant is het een 280 pk sterke motor die te boek staat als zeer betrouwbaar. Mocht je meer vermogen wensen, dan is de Evora S met 350 pk (dankzij een mechanische compressor) een optie, maar vergt een grotere investering. Over investeringen gesproken, de Evora lijkt redelijk op zijn laagste punt te zitten van zo’n 40-45 mille. Niet dat het als een gek zal stijgen, maar de afschrijving valt relatief mee. De 2+0 uitvoering is een tweezitter, dan heb je wat meer aflegruimte.

Mercedes-AMG A45 4-Matic (W176)

€ 47.950

2016

21.400 km

Dit is de meest rechtstreekse concurrent van de Audi RS3. Vierwielaandrijving, een premium badge op de neus en vermogen, heel veel vermogen. De A45 heeft zelfs een paar pk’tjes meer dan de RS3: 381 stuks. Qua prestaties ga je bij deze auto niets tekort komen. Het aanbod is redelijk groot, dus zoek het exemplaar met de fraaiste kleur en de door jouw gewenste uitrusting. Qua rijbeleving komt het heel erg overeen met de Audi RS3. De Mercedes voelt iets lichtvoetiger (minder log) aan, maar de Audi heeft een fraaier klinkende motor. Als investering is de A45 AMG, net als de RS3, niet de allerbeste koop. Ze zullen nog wel even gaan afschrijven. We hebben twee A-Klasse aankoopadviezen: eentje voor de A-Klasse in het algemeen en een aankoopadvies specifiek voor de A45 AMG.

Volvo V60 Polestar

€ 47.500

2015

69.500 km

Mocht je de opties van onze kant wat aan de wilde kant vinden, in vergelijking met een Audi RS3 Sportback, je kan ook een volwassenere kant opgaan. Dat hoeft niet gepaard te gaan met een saaie auto. Sterker nog, eigenlijk hebben de V60 Polestar en RS3 Sportback best veel overeenkomsten. Ze zijn duur, premium, hebben een bijzondere motor met veel vermogen, vierwielaandrijving en zijn dagelijks inzetbaar. Beide zijn geen lichtgewichten, maar ook niet bijzonder ruim. Bij de Volvo merk je wel dat Polestar er meer aan heeft gedaan om er wat bijzonders van te maken. In het budget kun je kiezen tussen een vier- en zescilinder. De viercilinder is eigenlijk beter op alle fronten, maar bij een bijzondere auto hoort een bijzondere motor. Qua restwaarde lijkt die motor ook een betere gok te zijn dan die eveneens indrukwekkende viercilinder. Check ook ons V60 aankoopadvies.

YOLO: Nissan GT-R Black Edition (R35)

€ 54.950

2010

60.000 km

Het is natuurlijk altijd erg lastig bij iemand in de portemonnee kijken, maar mocht er een rek van 10% inzitten, dan behoort een heuse Nissan GT-R tot de mogelijkheden! Laat je je door de badge misleiden, want de GT-R is een absolute reuzendoder. Alles in dit lijstje lacht een Nissan GT-R om. Je moet echt met een serieuze Supercar op de proppen komen om deze Nissan partij te bieden. Niet alleen in een rechte lijn, maar ook op het circuit. Dat alles heeft wel zijn prijs: een GT-R is serieus stug geveerd en je merkt dat ‘ie van volgas houdt, de tankpas alleen wat minder. Alle aandachtspunten vindt je in ons Nissan GT-R aankoopadvies.

