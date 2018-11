Zie hier, Red Bull’s cadeau aan Max Verstappen

Dit zijn de betere cadeaus.

De niet geheel toevallige bijkomst van actief zijn in de Formule 1 is dat je je werknemers (lees: de beste coureurs ter wereld) kunt inzetten voor testwerk buiten de autosport. Als een hedendaagse Ayrton Senna heeft Max Verstappen, die toch al regelmatig met de legendarische coureur wordt vergeleken, de afgelopen maanden zijn vaardigheden ingezet om een nieuwe hypercar te ontwikkelen. Als een gebaar van dank schijnen Aston Martin en Red Bull deze auto, ter waarde van enkele miljoenen euro’s, binnenkort aan de 21-jarige Nederlander te geven.

Het is niet precies bekend in hoeverre Max Verstappen heeft geholpen om het liefdeskind van Red Bull en Aston Martin te verbeteren, maar als het ook maar enigszins in de buurt komt van Senna’s bijdrage aan de Honda NSX, dan begrijpen we helemaal waarom zijn huidige werkgever en de Britse autofabrikant hem belonen met de peperdure en zeer zeldzame Valkyrie. Naar verluidt wist Senna de NSX met slechts een aantal kritische opmerkingen na zijn testrit op Suzuka (video) te transformeren van een goede tot een fenomenale massaproductie sportauto.

De Aston Martin Valkyrie is de allereerste hypercar van Red Bull en Aston Martin. Het project wordt overzien door de gevierde Formule 1-ontwerper, Adrian Newey. De bolide krijgt een 6,2-liter V12 van Cosworth die in combinatie met een KERS-systeem ruim 1.000 pk moet produceren. Het vermogen is slechts een van de pilaren waarop de Valkyrie steunt, want ook het lage gewicht (1.000 kg) en het hypergecompliceerde design dragen bij aan de krankzinnigheid van de auto. In totaal moeten er slechts 150 exemplaren op de markt komen – deze zijn allemaal al uitverkocht. Tevens worden er 25 AMR Pro-modellen gemaakt en ook deze zijn al verdeeld onder de kopers.

Hoewel het een redelijke open deur is dat Max Verstappen voor zijn testwerk wordt beloond met een eigen Valkyrie, heeft de Red Bull-coureur dit feit deze week bevestigd tegenover Supercar Blondie. Max zal de auto in zijn garage in Monaco plaatsen.