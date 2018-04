“Red Bull alleen met Ricciardo gevaarlijk voor de titel”

Komt deze uitspraak van? A) Kehinde Babatunde Victor Oladipo B) Jesse Klaver C) Ronald Koeman D) Sebastian Vettel

Inderdaad! Het was antwoord E) Jacques Villeneuve! De Canadees die bekend staat om zijn aandachtstrekkerij heeft weer toegeslagen door schaduw te gooien op Max Verstappen bij Sky Sports Italia. De Italiaanse divisie van Sky Sports sleept de wereldkampioen van 1997 nog altijd graag voor de camera. Jacques heeft ook wel een link met Italië. Zijn vader reed uiteraard voor Ferrari, maar Jacques kwam aan het begin van zijn carrière zelf ook drie jaar uit in het Italiaans F3-kampioenschap voor het team van Prema. Oplettende lezers hadden het al door; dat is hetzelfde team waar Nyck de Vries nu voor rijdt in de Formule 2.

Enfin, na de Chinese Grand Prix van afgelopen weekend (verslag) heeft Jacques dus opnieuw kans gezien MV33 een tikje onder de gordel te geven. Zonder Max’ naam expliciet te noemen, gaf de Indy 500 winnaar van 1995 aan dat hij Red Bull alleen als kandidaat ziet voor de titel met Ricciardo. Zonder Ricciardo beschouwt hij Red Bull Racing niet als bedreiging voor Mercedes en Ferrari. Tevens moet zelfs Ricciardo nog een beetje mazzel hebben om echt aanspraak te maken op de kroon. Een beetje malheur bij of fouten van Ferrari en Mercedes zijn daarvoor wel noodzakelijk, aldus de Québécois.

Villeneuve is hiermee de zoveelste die over Max heenvalt, nadat de Nederlander daar ook wel wat aanleiding voor gaf in de afgelopen races. Toch is het jammer want het ging allemaal zo goed. Nadat Jacques zijn gal spuwde over Max toen de laatste zijn debuut maakte op de prille leeftijd van 17 jaar, draaide de brompot langzaam bij. Vlak voor de jaarwisseling achtte de veteraan Max zelfs klaar voor de titel! Het kan verkeren…