“Volvo wil SUV-vlaggenschip boven XC90”

Het is altijd een goed moment om vooruit te kijken. Hoewel Volvo op het moment druk bezig is met het verstevigen van zijn positie op de markt en onderzoekt waar het kosten kan besparen, draait de ideeënfabriek op volle toeren. Als we de CEO van het merk mogen geloven, kunnen er wel eens twee nieuwe modellen aankomen.

In een gesprek met AutoExpress heeft Hakan Samuelsson aangegeven dat Volvo overweegt twee nieuwe auto’s te introduceren. Volgens de CEO gaat het in beide gevallen om een nieuwe SUV/crossover. De eerste moet zich qua grootte nog onder de XC40 bevinden, de tweede moet juist het nieuwe vlaggenschip van het merk worden en zal zodoende de XC90 overtreffen.

“We are not excluding the idea of additions, especially in very core segments like the SUV. I think we are looking into this possibility now. You should not exclude the idea that there might be a bigger one, but maybe also a smaller one. We will surprise you about that in the future.”