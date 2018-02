Williams F1-bolide heeft een witte halo

Het is het eerste team dat de teenslipper van een tintje voorziet.

Het team dat haar auto aanvankelijk als eerste had moeten onthullen, is na de onverwachtse introductie van de HAAS plots het tweede team. Minder wordt de auto er niet van. Integendeel, op de eerste foto’s is te zien dat Williams deze winter keihard heeft gewerkt om het aerodynamische reglement zoveel mogelijk uit te buiten.

Dit is niet in het minste te danken aan de komst van Paddy Lowe. De technisch directeur heeft in het verleden o.a. gewerkt voor McLaren en Mercedes en keerde in 2017, na 24 jaar, terug bij Williams. De emmer van ervaring loopt in ieder geval over, dat mag duidelijk zijn.

Omdat Paddy in de winter van 2016 zijn overstap maakte, kon hij zijn visie echter niet implementeren. Bij de Williams FW41 is dit wel het geval. Je hoeft alleen maar een blik op de voorvleugel te werpen om dit te bevestigen. Het is zonder meer een aerodynamisch hoogstandje, met kenmerken van Ferrari (sidepods) en Mercedes (onderkant voorvleugel). Nu is het afwachten tot de eerste tests om te zien of de wijzigingen ook daadwerkelijk zullen werken naar behoren.

Persoonlijk hoop ik dat deze auto de Williams’ terugkeer naar de top zal zijn. Het team bevindt zich al jaren in een neerwaartse spiraal, die met name later in het jaar goed zichtbaar was. Of Lance Stroll en Sergey Sirotkin het maximale uit de auto gaan kunnen trekken moet nog maar blijken. Aan de andere kant, met Robert Kubica als reserverijder hebben ze altijd iemand om op terug te vallen.

Met dank aan iedereen voor de tips!

Beeld: Williams F1 & Craig Scarborough