Hip zuinigheidswonder voor 8 mille – Autoblog advies

Het moet leuk smoelen, niet te veel verbruiken en mag niet meer dan 8 mille kosten. We zoeken een hip zuinigheidswonder!

Voor vandaag zijn we op zoek naar een auto voor Lisa. Ze volgt Autoblog al wat langer en normaliter had ze geen advies nodig. Ze reed namelijk met grote tevredenheid in de Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0 Automaat. De auto had ze destijds over gekocht van haar overbuurvrouw. Lisa kon de auto overnemen voor een zacht prijsje, mits ze er goed voor zorgen. Dat lukte, want na 8 jaar doet de auto het nog steeds.

Hip zuinighuidswonder ter vervanging van New Beetle

Wel zijn de omstandigheden voor Lisa veranderd. Ze studeert niet meer en werkt ondertussen. De New Beetle is niet een enorme zuipschuit, maar met 1 op 11 houdt het wel op. Daarbij komen er nu wat grotere kosten aan qua onderhoud. Tijd voor Lisa om te zoeken naar iets versers. De New Beetle gaat overigens niet weg, deze wordt door haar broer opgeknapt en ‘fabrieksnieuw’ gemaakt voor de leuke funritjes.

Lisa was al aan het kijken naar een Toyota Aygo of Suzuki Swift. Die auto’s zijn verrassend prijzig, terwijl leuke hatchbacks als de Mini ongeveer net zo duur zijn. Tuurlijk, die hebben dan ietsje meer gelopen en/of zijn wat ouder, maar toch. Ook al is er al een leuke auto in de vorm van de Beetle, de tweede auto hoeft geen rijdende magnetron te zijn. Uiteraard staat een Mini erg hoog op het verlanglijstje, maar is dat een verstandige keuze? En wat zijn de alternatieven? Kortom, Team Autoblog to the rescue!

De wensen en eisen van Lisa voor een hip zuinigheidswonder vind je hieronder:

Huidige auto’s / vorige auto’s Ford Ka, Volkswagen New Beetle Cabrio Koop / lease Koop Budget Maximaal 8.000 euro, niet hoger. Jaarkilometrage Zo’n 25.000 km denk ik Brandstofvoorkeur Met deze prijzen sowieso benzine Reden aanschaf Beetle zuipt en krijgt kwaaltjes Gezinssamenstelling 2 volwassenen Voorkeursmodellen Mini natuurlijk! No-go Saaie, grote auto’s met een hoog verbruik

Mini One Pepper 1.6 (R56)

€ 7.750

2011

65.000 km

Uiteraard beginnen we eventjes met de Mini! Je hebt het over een Mini Cooper, maar de meest eenvoudige versie is de Mini One. Deze is ietsje minder sportief aangekleed en heeft een iets tammere motor. In dit geval levert de 1.6 precies 75 pk. Niet echt pittig, maar voor Nederlands verkeer voldoende. Het is even goed opletten op de opties: Mini’s zijn episch kaal tot extreem luxe en alles wat er tussen zit. Check dus even of alles aanwezig is wat je wenst.

Om te rijden is deze generatie geweldig. Net niet zo kart-achtig als de eerste generatie, maar nog altijd bovengemiddeld leuk. Ook de meest eenvoudige versie is leuk om over een klaverblaf te jagen. Sterker nog, dankzij het gebrek aan vermogen ben je constant bezig om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen in de bochten. Iets dat erg goed kan. In dit overzicht is de Mini wel aan de oude kant. De afschrijving valt reuze mee, uiteindelijk is iedereen op zoek naar een Mini. Stiekem kan er best wat aan kapot, getuige het Mini Aankoopadvies.

Opel Adam 1.2 Jam

€ 7.755

2013

65.000 km

Alsof je leraar wiskunde met een pikante boekenserie komt van erotische romans. Maar zelfs een wiskunde-leraar heeft vleselijke lusten, bewijst de Opel Adam. Het is namelijk een erg leuke auto. Het design is nog steeds vers. Echt premium is de auto niet, maar laten we eerlijk zijn: de Mini is stiekem ook erg plastiekerig van binnen. Qua rijeigenschappen is de Opel ietsje volwassener dan de Mini. Ze hebben van eeen vrij modaal Punto-platform iets leuks moeten maken.

Het interieur is keurig en de zitpostie is best goed voor elkaar, zelfs bij grotere mensen. Qua motor moet je de 1.2 viercilinder hebben. Niet snel (echt niet), maar het is een soepel motortjes dat redelijk zuinig is en gespeend van turbo’s, filters en andere milieumaatregelen die de motor vroeg of laat de das om doen. In het budget zijn er veel exemplaren te vinden, ook met lagere kilometerstanden. Wel even opletten, veel 1.2’s zijn erg kaal uitgerust. Ook opletten: dit puike Opel Adam aankoopadvies.

Fiat 500S Twin Air (312)

€ 8.000

2014

95.000

De eerste auto waarbij je denkt als het gaat om een Hip zuinigheidswonder. We waren even aan het kijken naar een Abarth 500. Die zijn namelijk zo leuk! Alleen konden we geen goede exemplaren vinden. Wel een alternatief die je kunt vinden in de Yolo-afdeling. De Fiat 500S is een soort tussenstap. Als een Abarth net te veel is, maar een gewone Fiat 500 te braaf. De Fiat 500S heeft lekker wat power en smoelt goed.

Wel is het handig om te weten dat deze auto meer A-segment dan B-segment is. Dus qua comfort is het wel ietsje Spartaanser. Het is onderdeel van de fun van de auto, maar houdt het even in het achterhoofd. Uitrusting is vaak bovengemiddeld goed voor elkaar bij de 500S. Ook heb je in het budget wat keuze tussen verschillende exemplaren. Uiteraard hebben we ook een Fiat 500 aankoopadvies voor je om te zien waar je allemaal op moet letten.

Audi A1 1.2 TFSI Attraction (8X)

€ 7.950

2011

125.000 km

De meest zakelijke van het stel. De Audi A1 probeert fun uit te stralen, maar dat maakt ‘ie niet helemaal waar. Het is vooral een Audi, maar dan wat kleiner. Het interieur is zeer keurig met mooie materialen, fijne stoelen en een puike zitpositie. Dat niet alleen, alles voelt mooi en hoogwaardig aan. De meest eenvoudige motor is de 1.2 TSI, dit blok is niet helemaal onomstreden vanwege olieverbruik van de falende zuigerveren. In veel gevallen is het al aangepast, dus check dat even (en deze punten van het Audi A1 aankoopadvies!)

De motor is overigens wel een erg fijn blokje: lekker wat vermogen, meer dan voldoende koppel en een aangenaam verbruik. Goed voor elkaar. De uitrusting kan erg luxe zijn, maar er zijn zat kale exemplaren te vinden. In het budget moet je zoeken naar exemplaren met iets kilometers. Geen ramp, maar houd er even rekening mee.

Citroën DS3 VTI 82 So Chic

€ 7.950

2013

95.000 km

Uiteraard kan een Franse inzending niet ontbreken in de zoektocht naar een hip zuinigheidswonder. Dat is in dit geval de Citroën DS3. Voordeel: het hele land staat er vol mee. In het budget kun je echt een leuk exemplaar opscharrelen. Handig om te weten: de basismotor van de DS3 is aanzienlijk ‘minder slecht’ dan de 1.6 en dan met name de 1.6 THP.

Uiteraard kan het zeker geen kwaad om het Citroën DS3 aankoopadvies te checken. De 1.2 driecilinder is wel lekker zuinig als je niet te vel haast hebt. Mocht je wel haast hebben, produceert ‘ie een uiterst guitige brom. Qua uitvoering heten ze gek genoeg allemaal Chic of So Chic en de meeste hebben wel dingetjes als airco, cruise controle en dergelijke aan boord.

Semi-YOLO: Alfa Romeo Mito QV (955)

€ 7.990

2010

125.000 km

Waarom niet meteen voor een leuke warme hatchback van Alfa Romeo gaan? Heel erg leuk, die motortjes met 70 pk, maar 170 pk is meer en dus beter. Toch? Het is zeker niet dat de Alfa Romeo Mito QV een auto is die gedomineerd wordt door zijn motor. De 1.4 turbo sleurt er lekker aan en produceert daarbij een aangenaam brommetje. Het verbruik als je gaat trappen is natuurlijk iets hoger, maar op zich valt het wel mee met normaal gebruik.

Nog een voordeel is dat ze vaak lekker compleet uitgerust zijn. En goed in het budget te vinden. Mocht je het een iets te grote gok vinden, een iets jongere Mito met basismotor is ook een hip zuinigheidswonder en prima alternatief voor bovenstaande auto’s. Maar zo’n QV kan dus ook voor dat geld! check hier ons Alfa Romeo Mito Aankoopadvies!

Semi-Yolo: Renault Wind Exception 1.6 16v

€ 7.500

2011

125.000 km

Het kan natuurlijk ook zijn dat je een cabriootje wel kan waarderen, maar dat de Beetle te groot is. Natuurlijk, je kan de Fiat 500C en DS3C bekijken, altijd een leuke optie. Een Mini Cabrio kan natuurlijk ook, net als de eeuwige MX-5. Maar wat dacht je van een Renault Wind? We konden het niet laten. Voor het budget kun je namelijk kiezen uit rijk uitgeruste exemplaren. De 1.2 TCe is eenprima blokje voor de auto, maar de 1.6 uit de Renault Sport kan ook!

Sterker nog, de voorwielophanging is gelijk aan die van de RS. Dus aanzienlijk sportiever dan een standaard Twingo. Ze zien er funky uit en ondanks dat een cabrio met atmosferische motor en handbak niet als een zuinige optie geldt, valt het in het grote plaatje reuze mee. Is het een hip zuinigheidswonder? Misschien niet echt hip of echt zuinig, maar het is wel leuk. En origineel. Ook wat waard.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!