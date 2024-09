Red Bull: “Mateschitz was pislink op Ricciardo”

Iedereen vindt Daniel Ricciardo een aardige gast. Toch was wijlen Dietrich Mateschitz pislink op de honingdas. En met goede reden.

De F1 wereld rouwt om het einde van de F1 carrière van Daniel Ricciardo. Doch voor Helmut Marko is er nooit een moment te ongemakkelijk of ongepast om de vuile was buiten te hangen. Als mens denk je dan soms ‘oef’, maar als semi-journalist brengen wij jullie natuurlijk gewoon het hete nieuws. Waar jullie uiteraard van smøllen.

Waar iedereen namelijk de loftrompet steekt over de mens Ricciardo, is Der Helmut niet te beroerd om wat schaduw te gooien op de Ozzie. Danny-Ric maakte jarenlang deel uit van het Red Bull juniorteam, Toro Rosso en Red Bull Racing. Doch zijn vertrek was niet zonder controverse.

Voor 2019 ging Ricciardo over naar Renault. Dat was toch al een beladen move, want Red Bull Racing en Renault lagen destijds om ramkoers. Red Bull Racing gaf de Renault-motor (min of meer terecht) de schuld van gebrek aan succes. Ze wilden hier zo graag vanaf, dat ze ‘Carlos Sainz aan Renault gaven’, om dan maar van die krachtbron af te zijn. En dat om ‘m in te ruilen voor een Honda-tor. Met de kennis van nu, bleek die best goed te zijn. Maar vergeet niet dat daar destijds veel vraagtekens over bestonden, na het McLaren-Honda debacle.

Zacht gezegd lagen Red Bull teambaas Christian Horner en Renault teambaas Cyril Abiteboul elkaar ook niet echt. Dus de handtekening van Ricciardo onder een contract, was ook een soort prestigestrijd tussen deze twee heerschappen. Op de achtergrond, speelde er echter nog meer.

Helmut Marko onthuld dat Ricciardo zowel hem als wijlen Red Bull oprichter Dietrich Mateschitz de hand heeft geschud en mondeling heeft toegezegd bij Red Bull te blijven. Op reis naar de race in Austin kwam vervolgens het hoge woord eruit dat Ricciardo die afspraak niet zou honoreren. En volgens Marko, was Mateschitz daar pislink over.

De aimabele Oostenrijker was kennelijk van de overtuiging een man een man, een woord een woord. Iets wat uw trouwe verslaggever roerend met de wijlen miljardair eens is. Een man (m/v/i) die geen woord houdt is immers geen echte man (m/v/i), maar een onbekwame stoethaspel. Blegh. Zoals vermaard role model Tony Montana zou zeggen: all I got in this life are my balls and my word. And I don’t break them for noone.

Nu is het natuurlijk wel alleen het woord van Marko. Maar dat Ricciardo destijds heeft zitten (t)wijfelen is eigenlijk wel bekend en ook vereeuwigd in Drive to Survive. Uiteindelijk heeft het ook allemaal niet zo best uitgepakt voor DR3. Hoewel het ook maar de vraag was geweest hoeveel hij na 2018 nog in te brengen had gehad jegens een steeds beter wordende Max bij Red Bull. Waarvan akte.