“Volwassen” Verstappen zal voortaan zijn tijd nemen

In de toekomst geen stomme fouten meer, dus.

De eerste testweek zit er inmiddels op en Red Bull en Max Verstappen hebben een fijne tijd achter de rug. Tegen alle verwachtingen in hield de Honda-motor zich goed, waardoor de teams grofweg duizend ronden op het Circuito de Barcelona konden afleggen. Hoewel het vooralsnog lastig is een vinger te leggen op de ware pace van de Red Bull, lijkt het redelijk snor te zitten met de auto. Nu is het aan de coureurs de beurt de auto aan de tand te voelen en verder te helpen ontwikkelen.

In de afgelopen seizoen was dit voor Max Verstappen niet meer dan een taak. De Nederlander werkte de tests die hij voor zijn team moest uitvoeren wel uit, maar zeker niet met het grootste plezier. Anno 2019 lijkt Verstappen hierover zijn mening te hebben bijgesteld, zo stelt Helmut Marko.

De Oostenrijker, die o.a. in dienst is bij Red Bull als talentenjager- en beheerder, heeft de Nederlandse coureur al vanaf jonge leeftijd gevolgd. Zodoende kan Marko redelijk in beeld brengen hoe Verstappen zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. In een gesprek met F1 TV/Sky Sports F1 laat Marko weten dat hij met name in 2019 een verandering in de mentaliteit van Max ziet, als het gaat om het belang van de testweken.

“He already did a very positive step by being enthusiastic and concentrating with his testing. Before, testing was a little bit boring for him. He just saw it as a duty. But now he understands it’s very, very important. His input for the engineers to develop the car.”

Het is geen verrassing dat Verstappen (volgens Marko) ineens een sprong heeft gemaakt op dit gebied. Ondanks zijn leeftijd van 21 jaar is de Nederlander tegenwoordig de meer ervaren coureur binnen het team. Pierre Gasly mag dan de nodige ins- en outs kennen over de Honda-motor, het is Max die de vergaarde informatie over de nieuwe Red Bull waarschijnlijk het beste aan de ingenieurs kan communiceren. En na het vertrek van de zeer ervaren Daniel Ricciardo is dit een zeer belangrijke opdracht.

Naast de constatering dat Verstappen een volwassenere houding heeft aangenomen voor zijn taken binnen het team, denkt Helmut Marko dat zijn pupil sowieso is opgegroeid. De oud-Formule 1-coureur denkt dat Verstappen dit jaar meer zijn tijd zal nemen op de baan, waardoor onnodige fouten vermeden zullen worden.