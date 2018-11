Red Bull: “Max moet in 2019 jongste wereldkampioen worden”

Spread the word.

Het moge duidelijk zijn dat Red Bull nog overmoediger is geworden na het gruwelijk dominante raceweekend in Mexico. Op de kwalificatie na, waarin de pole position dankzij een gouden ronde van Daniel Ricciardo aan de neus van Max Verstappen voorbijging, stond de Nederlander in iedere sessie bovenaan. Red Bull was er al van overtuigd dat het met Verstappen opnieuw de wereldtitel kan binnenhalen, maar inmiddels geldt dit doel ook voor de zeer korte termijn. Volgend jaar moet het al gebeuren.

Het hoofdteam van de Oostenrijkse energiedrankgigant richt zijn pijlen met name op één specifiek doel: het verbreken van het huidige record van jongste wereldkampioen. Hoewel het team dit record momenteel al in handen heeft dankzij de campagne van 2010, waarin Sebastian Vettel zichzelf met zijn 23 jaar en 134 dagen kroonde tot wereldkampioen, wil Red Bull het record nog verder aanscherpen met Max Verstappen. De 21-jarige Nederlander heeft tot en met 2020 om de wensen van zijn werkgever te verwezenlijken.

Tegenover Autosport ging talentenjager Helmut Marko in op de hoge doelstellingen van Red Bull:

“We’re really looking forward to next year. The aim is to have the youngest world champion. Two years we have, but we’ll go for it next year. We know the first year with a new engine manufacturer is not easy. But the aim, and the goal that I’ve told all the people, is that we have to go for the championship from the beginning. No excuses.”

Teambaas Christian Horner voegde hieraan toe dat Red Bull alle reden heeft om hoopvol te zijn. In het licht van Max’ overwinning in Mexico is de Brit er nog meer dan eerst van overtuigd dat zijn pupil volgend jaar al voor de titel kan strijden, zeker als Honda een fatsoenlijke krachtbron kan aanleveren.

“You’ve seen this weekend if we’ve an engine that’s anywhere near the ballpark of our opponents then we’ve got a strong enough team and strong enough driver package to take the fight to them. We’re obviously hopeful that the Honda, with the progress they’re making, will put us into the situation that we’re more regularly able to compete like we are here – with the optimum downforce and setting on the car.”

Ondanks de overduidelijke progressie die de Japanse fabrikant de laatste maanden heeft gemaakt, bestaat er nog altijd de spanning dat zij ook volgend jaar weer met enorme betrouwbaarheidsproblemen te kampen zullen krijgen. Omdat Honda in 2018 de nodige penalty’s heeft geïncasseerd, betekent dit niet dat dit in 2019 ook van de orde zal zijn. Integendeel, het is allemaal onderdeel van het plan om volgend jaar zo succesvol mogelijk te kunnen starten. Zo vertelt Marko:

“It’s tactical to get the best for next year. Toro Rosso are sacrificing their season for next year. It’s part of our concept that we have with Honda. The figures are already ahead of Renault.”

Natuurlijk kunnen we niets anders dan afwachten, maar vooralsnog ziet de toekomst er redelijk rooskleurig uit. Hopelijk kunnen beide partijen hun verwachtingen en doelstellingen van meet af aan realiseren.