Wald creëert monsterlijk dikke G63

Dit is ook een manier op de G63 op te leuken.

Het kan zijn dat Wald geïnspireerd is door het nummer van Eiffel 65, want blauw is deze Mercedes-AMG G63 zeker. Eerder bracht Mercedes zelf ook al deze speciale blauwe uitvoering uit, maar Wald gaat nog een stapje verder met deze Black Bison editie.

Na de grondige behandeling van de wagen is deze nu voorzien van grote bumpers aan de voor en achterkant en daarnaast beschikt de G63 ook over verschillende LED lampen. Tot slot pronkt het Black Bison logo groot achterop de auto. Het is overigens niet de eerste keer dat de Mercedes stevig onder handen wordt genomen, aangezien er al meer mensen los zijn gegaan op de wagen.

Overigens presenteerde Mercedes deze maand nog twee speciale edities van de G63 en de G65 die beide een behoorlijk prijskaartje hadden. Hoe dan ook, kan deze versie van Wald er mee door of niet?